Как продать самовар

Наши предки не могли себе представить жизнь без самовара. За ним собиралась вся семья в ожидание чаепития. Массивные приборы сегодня заменили быстрые и эффективные электрические чайники. Поэтому во многих квартирах не нашлось место старому и не используемому бабушкиному наследству.

Многие считают, что самовар на столе, конечно, выглядит экзотично и можно было бы иногда организовать особую чайную трапезу для друзей. Однако, далеко не каждый человек знает, что для того, чтобы правильно растопить самовар, необходимы особые навыки и умения.

Настоящий русский самовар не подключается к розетке, а работает от нагнетателя воздуха и огня. Подумайте, будете ли вы бережно вычищать места горения, материал, из которого сделан самовар, сможете ли правильно нагнетать воздух или задуманное чаепитие превратиться в попытку хотя бы нагреть воду этим экзотическим прибором.

Чаще всего самоварам не находится место в комнате, и он занимает достаточно большое пространство в кладовке. Те, кто решает продать самовар , поступают вполне разумно. Ведь эти предметы приобретают коллекционеры в России и за рубежом, поэтому прибор, который занимал место и пылился на задворках наравне с ведрами и метлами, займет достойное место на полках у любителей старины.

Чтобы осуществить продажу, можно воспользоваться досками объявлений или специальным сайтом. Второе предпочтительнее, потому что значительную ценность прибора могут только профессионалы, некоторые самовары вполне могут стоить очень дорого. Кроме того, время могло оставить на некоторых представителях старины явно заметные следы. Самовары могут быть вышедшими из строя, ржавыми, дырявыми. Реставрация и приведения в порядок обойдутся колоссальную сумму, поэтому лучше реализовать его тем, кто сможет это сделать самостоятельно.

Угольный и дровяной самовары — это также часто используемые приборы до появления электричества. На них тоже есть спрос у коллекционеров. Рекомендации тех, кто занимается скупкой самоваров, простые. Следует снять прибор во всех ракурсах, особенно сделав акцент на надписях и гравировка. Оценка общего состояния и происхождение самовара позволит справедливую цену.