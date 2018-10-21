Сложно очень сложно представить себе без кондиционера жилое или офисное помещение. Даже в средней полосе России климат поменялся настолько, что летом очень жарко бывает даже в северных регионах.

Отсутствие свежего воздуха приводит к перегреву и, соответственно, снижению продуктивности работников. В банках и магазинах при помощи кондиционера поддерживается оптимальная температура для того, чтобы клиенты почувствовали себя комфортнее, зайдя с улицы.

На рынке представлено много различных моделей, отличающихся по цене в 2-3 раза, а то и более. Отечественный потребитель теряется, что лучше выбрать. широко известный бренд по высокой цене или малоизвестные продукт. Решение найдено! Все кондиционеры Daikin сочетают в себе высокое качество и небольшую стоимость. Широкий модельный ряд позволяет подобрать прибор в зависимости от площади и назначения помещения.

Например, для просторных офисов рекомендуются инверторная модель. Кондиционер сможет быстро и бесшумно охладить гостевой зал, комнату переговоров, приемную или что-то другое. Такой кондиционер отлично подходит для использования в помещении, в котором присутствует несплошные офисные перегородки. Прибор разгоняет поток охлажденного воздуха поверху, который затем оседает вниз внутри каждой перегородки. Преимуществом такого кондиционера будет всесезонность. В зимние холода он сможет служить дополнительным источником отопления и подавать теплый воздух. Модель рассчитана до 55 квадратных метров.

В линейке Daikin присутствуют приборы, аккуратно охлаждающие маленькие помещения. Ведь не секрет, что от направленного холодного воздуха в летнюю жару человек легко может простудиться. Модели для маленьких и средних помещений подают воздух медленнее, благодаря чему смешивание тёплых и холодных масс происходит постепенно, поэтому работники и посетители или жильцы квартиры не подвергаются переохлаждению от струи направленного воздуха.

Чтобы выбрать свой кондиционер Daikin из широкой линейки, обратитесь к профессионалам. Как правило, у вас узнают площадь на помещение и его назначение. Этого будет достаточно, чтобы прибор для охлаждения эффективно создавал комфортное ощущение.