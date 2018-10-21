Плиты перекрытия занимает важное место в строительстве. Чтобы обеспечить высокое качество многоэтажных зданий над этим строительным материалом идёт постоянная работа и проводится усовершенствование.

На сегодня многопустотные плиты перекрытия выполняются на собственных мощностях крупного предприятия в Екатеринбурге. Для этого задействован специальный стенд. По признанию партнеров фирмы продукция отличается отменным качеством.

Процесс изготовления поэтапный. В начале растягиваются канаты из арматуры или прочной проволоки внутри экструдера, затем производится нагрев внутренний части и послойная укладка бетона с притрамбованием виброустановкой. Это позволяет обеспечить одинаковую прочность плиты по всем направлениям. А за формирование отвечает слипформер. Благодаря ему бетонная смесь равномерно заполняет всю рабочую поверхность.

После формования бетонная заготовка укрывается материалом для сохранения тепла, после чего она должна высохнуть. Подготовленный блок разделяют на части. Места срезов оказываются идеально гладкими за счёт использования специального станка.

Сегодня покупателям представлены плиты перекрытия с пустотами четырех марок. Во всех видах производитель обеспечил идеальные геометрические пропорции. Технические свойства плит равномерные и находятся на высоком уровне. Эстетичный внешний вид и высокого качества оформление гарантируется.

Для покупателя важно, что длина каждой плиты перекрытия подбирается в зависимости от нужд. Стандартные варианты исполнения имеют ширину в 1 м, 1.2 и 1.5. При технологических запросах предприятие создает пустотелые плиты шириной до 12 м. При этом идеально выдерживается диагональ заготовки. Получить профессиональную консультацию по всем вопросам относительно видов и характеристик бетонных плит перекрытия с пустотами внутри можно у менеджеров компании ОП «Беротек-Новоуральск».