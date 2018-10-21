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21 Октябрь, 2018


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Как используется блочный тепловой пункт

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в: Новости компаний
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Теплопоставляющая компания обеспечивает циркуляцию теплоносителя на участках до входа в здания. Ответственность за внутренние коммуникации лежит на собственнике или управляющей компании. Связать центральную тепловую сеть и систему распределения тепла внутри строение помогает блочный тепловой пункт.

Общепринятое сокращение БТП. Он объединяет в себе целый комплекс устройств различной направленности. Все они закреплены на единую металлическую раму. Тепловой пункт не является разборным и все его приборы работают в едином цикле.

Пункт с завода выпускается в полной рабочей готовности. Обслуживающей команде остаётся только подключить электропитание, после чего присоединить подводку тепловых труб и вывод на систему теплообеспечения здания.

Для различных целей используются разные блочные тепловые пункты, но общие агрегаты и узлы у них одинаковые. Прибор состоит из узла отопления, узла распределения, узла вентиляции и тепловых завес, точки подсоединения. В составе комплекса установлены теплообменники, запорная регулировочная заслонка устанавливает подачу, работают насосы и клапаны для регулировки, а за точностью процесса следят контрольно-измерительные приборы. Автоматический щит управления устройством устанавливается в доступности для обслуживания и прикрепляется непосредственно на несущую раму. При помощи него можно устанавливать вручную или проводить автоматический контроль увеличение или уменьшение температуры и давления теплоносителей, поступающих из централизованной сети.

Контроль температуры жидкости, выполнивший цикл отопления и возвращаемой в центральную сеть, позволяет оценивать эффективность теплообеспечения. Есть возможность подключить удаленный пульт оператора. Пункт оснащен надежной системой защиты, среди которой аварийное отключение при сухом входе. Гибкая ценовая политика на блочный тепловой пункт, выпускаемых в отечественных предприятиях, позволяет обеспечивать не только хорошее качество, но и приемлемую цену.

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