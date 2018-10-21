Проживание в частном домик за городом — это удачный выбор. Чтобы просторы и свежий воздух не превращались в постоянную причину борьбы с природой, важно уделить внимание качеству дома. И сделать это нужно еще на начальном этапе.



Многие очень долго задумываются, из чего вести строительство коттеджей. На сегодня рынок предлагает такое изобилие материалов, что очень сложно остановиться на чём-то одном. То, что, например, подойдет для Сочи, будет не всегда приемлемо, скажем, в Омске. Именно поэтому есть смысл обращаться в компанию в своём регионе, которая имеет большой опыт строительство частных домов.

Идеально, если фирма может обеспечить большой выбор исходных материалов. Так, например, если человек хочет экологическое оформление и минимум отделочных работ, то ему подойдут дома из бруса.

Каркасные дома — это возможность очень быстро заселиться в готовое жилище эффектного дизайна. СИП-панели, которые используются при их изготовлении, позволяют, в буквальном смысле, проводить эксперименты с геометрией и внешним видом малоэтажного строения. Каркасные дома обрели огромную популярность в скандинавских странах, в Центральной Европе и в Соединённых Штатах Америки. Эта технология взяла самое лучшее из бревенчатого строительства и дополнила его возможностями современных технологий.

Лучше всего начать с проектирования. А каждый проект начинается с фундамента. Специалисты проводят анализ почв и приходят к выводу, какого фундамента будет достаточно в зависимости от внешних и несущих внутренних стен. Часто заливкой фундамента занимается одна бригада, выгонкой стен другая, монтажом крыши и укладкой кровли третья, четвертые специалисты осуществляют подачу-отвод воды и создание собственной системы, а пятая бригада проводит отделку.

Чтобы быстро получить готовый результат, ли смысл обращаться в организацию, которая проводит весь цикл этих работ. Большое количество реализованных проектов — это существенный плюс и возможность ознакомиться с предполагаемый вариантами будущего дома. Опытные профессионалы порекомендуют готовый проект или разработают индивидуальный в зависимости от финансовых возможностей, пожеланий владельца и особенности рельефа и почвы участка.