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21 Октябрь, 2018


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Торговые роботы — удачный инструмент

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в: Новости компаний
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Возможности торгового терминала MetaTrader уже оценили сотен пользователей среди русскоязычного интернета, проводящие время в ресурсах Форекс. Программа позволяет торговать фьючерсами и осуществлять ряд других оперативных действий.

Удобный терминал представлен на сайте mtdownloads.com.
Сложно недооценить удобство графического представления информации. Интерфейс платформы реализован на 36 языках. В зависимости от видов устройств, предлагается пять различных версий программы.

Они адаптированы как для мобильного телефона, так и для стационарного компьютера. Отдельно присутствует версии для iOs, Макинтош и Android. В программе заложены 50 встроенных индикаторов используются более 20 графических объектов. Важным преимуществом является возможность скачать и установить модуль без ограничения какого-либо функционала совершенно бесплатно.

Рост интереса к торговли фьючерсами на валютном рынке Форекс обусловлен видоизменением этого рынка. И для продавца, и для покупателя этот вид сделать наиболее удобный. Если исключить мошенническую или спекулятивную составляющую (а именно это и регулируют торговые роботы), то способ надежен и удобен. Он заключается в том, что право собственности на товар переходит в заранее установленное отложенное время по зафиксированной ценой, на которые согласны обе стороны. Для продавца — это означает защиту своих активов, а для покупателя — уверенность в приобретении по согласованной стоимости, даже если средняя цена на рынке стала выше.

Изначально фьючерсы использовались в торговли сельскохозяйственными продуктами. Фермер должен был заранее заключить контракты, чтобы иметь фиксированную цену на урожай в сезон. Сейчас этот подход эксраполировали и на другие варианты расчетов. Его можно использовать совершенно в любых отраслях. При помощи торговых роботов сделки такого вида застрахованы.

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