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22 Октябрь, 2018


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Управление Росреестра по Ленинградской области 28 ноября приглашает на бесплатную консультацию в библиотеку им. В.В. Маяковского

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в: Новости компаний
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Цель выставки —  предоставить населению юридическую и информационно-консультационную в вопросах по имущественным правам граждан.

Библиотека В. Маяковского
Фото: Андрей Корзун

Управление Росреестра по Ленинградской области приглашает посетить информационно-консультационную выставку «Ваше имущество и ваши права-2018», которая состоится 28 ноября 2018 г. с 12.00 до 20.00 в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 46.

Основная цель выставки: бесплатно предоставить населению юридическую и информационно-консультационную помощь по различным вопросам, связанным с имущественными правами граждан.

Посетители выставки смогут получить информацию по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, порядка пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости, порядка обращения граждан и оказания им государственных услуг Управления Росреестра по Ленинградской области.

Вход на выставку для посетителей свободный.

Дополнительную информацию о выставке можно получить в Центре деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского по телефону 319-67-99 (вторник – суббота: 11:00 – 20:00).

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