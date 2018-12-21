Разряды электрогазосварщиков: чем отличаются и как повысить разряд?

Разрядность электрогазосварщика указывает на его квалификацию и на то, какими технологиями варки он владеет. Всего существует шесть разрядов:

Первый. Присваивается учащимся специальных профессиональных училищ, а потому считается ученическим. От электрогазосварщика первого разряда не требуют квалифицированной работы, ему доверяют только варку неответственных конструкций, не требующих каких-либо специфических умений.

Второй. Присваивается выпускникам специальных профессиональных училищ. Для получения этой разрядности они должны уметь варить в нижнем и вертикальном положениях.

Третий. Также присваивается выпускникам специальных профессиональных училищ, но уже имеющих опыт работы на производстве или на строительных площадках, а также практически подтвердивших такие умения и знания:

Варка угловых, вертикальных и нижних швов;

Сварочная герметизация трубных соединений;

Знание устройства, назначения и принципов работы сварочного оборудования;

Знание техники безопасности проведения сварочных работ;

Чтение чертежей и умение по ним собирать несложные конструкции.

Четвертый. Это уже сварка конструкций и деталей средней сложности в любом положении за исключением потолочных работ. От электрогазосварщика четвертого разряда требуется создавать герметичные соединения труб, по которым жидкости и газы будут передаваться под давлением.

Пятый предполагает квалифицированные навыки всех видов сварочных работ, включая и потолочную варку, а также умение вырезать листовой металл любых конфигураций. Электрогазосварщик пятого разряда способен работать с любыми типами трубопроводов и варить детали любой сложности и из любого сплава.

Шестой. Это допуск к сварочным работам с экспериментальными сплавами, с которыми до того никто не работал. Электрогазосварщик шестого разряда самостоятельно определяет порядок работы с экспериментальными сплавами, устанавливает температурный режим варки и выбирает расходные материалы (марки электродов, газовые смеси, химический состав присадок и т.п.).

Порядок повышения квалификации

Если II и III разрядности присваиваются автоматически по окончании специального профессионального учебного заведения и при условии наличия практического опыта работы на предприятии или на строительной площадке, то для получения более высоких разрядов необходимо пройти квалификационный экзамен.

Для его принятия собирается экзаменационная комиссия на предприятии, если оно достаточно крупное, или же соискатель направляется на курсы электрогазосварщиков, по окончании которых он сдает квалификационный экзамен и получает повышение разрядности.

Однако, чем выше разряд хочет получить электрогазосварщик, тем сложнее ему будет выполнить эту задачу. Так, далеко не в каждом городе найдутся настолько квалифицированные специалисты, чтобы дать необходимые знания и умения для перехода из четвёртой в пятую разрядность и, уж тем более, в шестую.

Для таких соискателей профессиональный образовательный центр «СпецПроф» предлагает дистанционные курсы повышения квалификации. У нас имеются специальные учебные программы, полностью отвечающие требованиям Ростехнадзора, для электрогазосварщиков, желающих получить пятый и шестой разряды. По окончании программы проводится аттестационная комиссия, включающая в себя и представителя Ростехнадзора, по результатам которой и присуждается повышение разрядности.

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