Компания «Теплоспецинком» заниматься изготовлением и реализацией труб ППУ, ППМ, ВУС, компенсаторов, пенопакетов монтажных, фасонных изделий и дополнительного оборудования.

Трубы ППУ от производителя можно приобрести в соответствующем разделе официального сайта. Вся продукция ориентирована на предприятия машиностроительного комплекса, металлургии, энергетических предприятий и объектов нефтехимического сегмента. Доставка осуществляется по территории России и страны ближнего зарубежья.

Каталог продукции «Теплоспецинком»

Заинтересованным лицам предлагается стальная труба, изолированная пенополиуретаном, изготовленная в соответствии с государственными стандартами 30732-2006. В каталоге можно приобрести трубу диаметром от 57 до 630 мм. С подробными техническими характеристиками изделий можно ознакомиться непосредственно официальном сайте производителя.

Трубная продукция изготавливается в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке, соответствует всем российским и международным стандартам качества. Сертификаты соответствия представленной на сайте компании. Продукция отличается высокой коррозионной устойчивостью, экологичностью , устойчивостью к влаге и температурным перепадам.

Покупателям предлагается труба ППМ в оцинкованной и в полиэтиленовой оболочке. Изделия могут использоваться для прокладки надземных и подземных трубопроводов. Реализация трубной продукции осуществляется отрезками от 6 до 12 м. Также можно приобрести усиленную трубу, изготовленную из стали — ВУС. Характерной особенностью продукции является наличие усиленной оболочки, из экструдированного полиэтилена и праймера. Толщина синтетических материалов зависит от размера трубы. В некоторых случаях возможно нанесение дополнительной полиуретановой оболочки или оцинковки. Такая продукция рассчитана на эксплуатацию до 40 лет. Усиленные трубы отличается простотой монтажа и высокой износостойкостью. Благодаря использованию синтетических материалов, трубная продукция обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и воздействия ультрафиолетовых лучей.

Здесь же заинтересованные лица смогут приобрести линзовые, сильфонные и сальниковые компенсаторы. В каталоге представлены дополнительные элементы трубопроводов, тройники, неподвижные опоры, отводы, скользящие опоры, монтажный пенопакет, инструменты и другие расходные материалы. Подробную информацию можно получить непосредственно на официальном сайте производителя teplosi.ru.