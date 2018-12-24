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24 Декабрь, 2018


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Использование энергии солнца для обогрева жилых помещений: переход к экологически безопасной энергетике

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в: Новости компаний
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Активное внедрение возобновляемых источников энергии несет в себе два преимущества. Первое – общество уменьшает нагрузку на ресурсную базу планеты. Второе преимущество – экономическая выгода. Солнце дарит тепло каждый день, поэтому его можно и нужно использовать для получения тепловой энергии. Отправной точкой станет коллектор, который подбирают с учетом планируемой нагрузки и региона использования. Наибольшую эффективность показывают вакуумные солнечные коллекторы для нагрева воды, которые состоят из установленных труб. Последние соединены при помощи механизма. Принцип работы системы во многом идентичен с классическим термосом. Внутри такого коллектора действует так-называемый принцип «матрешки». Меньшие по диаметру трубы вложены в большие. Пространство между ними не содержит кислорода.

Внутренняя структура включает стержень – непосредственный носитель тепла. Далее идет трубка из алюминия, обладающая опцией теплового поглощения. Завершает список защитный слой, который расположен с внешней стороны. Основа защитного слоя – оргстекло или гелиостекло. Научно доказана закономерность. Эффективность работы системы возрастает пропорционально увеличению степени герметичности в соединениях Существует несколько разновидностей вакуумных систем:

  • система с прямоточной циркуляцией – их можно закрепить вертикально и горизонтально;
  • тепловые трубы – с их помощью можно изменять угол наклона панели.

Плоские коллекторы – наиболее распространенный вариант. За поглощение солнечной энергии отвечает медный или алюминиевый элемент. Наружная часть конструкции представлена пластиной с нанесенным напылением. Его делают с использованием материала, который лучше всего поглощает энергию солнца. Обеспечить максимальный уровень эффективности работы плоских панелей поможет выбор правильного места для их установки. В список разрешенных локаций входят перечисленные ниже варианты:

  • напольное покрытие;
  • стена;
  • крыша;
  • фасад.

Потребители, которым нужно обогреть значительную площадь, могут не беспокоиться. Достаточно объединить несколько панелей в единую систему. Всецело оценить преимущества солнечной энергии может каждый. Профильная компания компания «NSiA», которая занимается проектированием, возведением и последующей эксплуатацией подобных систем, предложит выгодные во всех отношениях вариант. Исполнитель с большим стажем решит проблемы любой сложности.

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