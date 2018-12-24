Оконные системы Sirius: сочетание эстетичности и практичности

Правильно выбранные оконные конструкции позволяют создавать абсолютно герметичные жилые или промышленные помещения. Производством таких изделий сегодня занимаются многие компании. Высококачественную продукцию предлагает фирма Sirius. Она идеально подходит для оборудования квартир в многоэтажных зданиях, загородных коттеджей, офисов, коммерческих заведений и других строительных объектов. Окна от производителя можно приобрести в различных вариантах. Для изготовления конструкций компания использует высококачественный пластик, дерево и алюминиевые сплавы.

Предприятие располагает современными производственными мощностями. С их помощью создается продукция, которая идеально подходит для остекления малогабаритной городской квартиры или многоэтажного торгово-развлекательного центра. Сотрудники фирмы Sirius гарантируют каждому заказчику оперативное выполнение работы, которая удовлетворяет из требования и запросы.

В ассортименте продукции компании есть различные виды оконных конструкций:

пластиковые, для изготовления который используется высококачественных профиль, представленный германскими и австрийскими производителями;

изделия из сосны, дуба, лиственницы и других пород дерева;

легкие и прочные металлические сплавы с хорошими эксплуатационными характеристиками.

Заказчикам предлагаются услуги по изготовлению у установке оконных систем. Замеры выполняются профессиональными мастерами, поэтому абсолютно исключаются даже малейшие неточности в размерах изделий. Доставка готовых конструкций на строительный объект доставляется с помощью специального транспорта, который гарантирует их целостность даже при длительном перемещении.

В перечень услуг компании включается:

остекление балконов и лоджий, предусматривающее утепление и декоративную отделку помещений;

ремонт старых оконных систем;

замена фурнитуры или стеклопакетов.

Принимаются заявки на изготовление оконных конструкций с нестандартными формами и размерами. При желании владельцев жилых или офисных помещений могут быть созданы арочные, круглые или овальные изделия. Цвет пластикового профиля зависит от личных эстетических преимуществ заказчиков. Для дополнительной защиты от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков используется методика ламинации. Стоимость продукции зависит от сложности формы, размеров и качества использованного материала.