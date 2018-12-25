ВТБ Лизинг финансирует поставку вагонов из Тихвина крупному производителю азотных удобрений

ВТБ Лизинг и КАО «Азот» заключили сделку на поставку 300 вагонов-хопперов на 2 млрд рублей

ВТБ Лизинг заключил контракт на поставку одному из крупнейших производителей азотных удобрений в России – КАО «Азот» – 300 вагонов-хопперов повышенной грузоподъемности, предназначенных для перевозки минеральной продукции. Железнодорожная техника производится Научно-производственной корпорацией «Объединенная Вагонная Компания» («ОВК») на площадке Тихвинского вагоностроительного завода и поставляется по трехстороннему договору на условиях финансовой аренды.

Общая сумма сделки составила порядка 2 млрд рублей, включая расходы на лизинг. Отгрузка первых 100 вагонов-хопперов уже прошла. Поставка всей партии планируется до конца июля 2019 года: «Благодаря партнерским отношениям ВТБ Лизинг и ОВК хопперы для перевозки минеральных удобрений предоставляются клиенту на максимально выгодных условиях. Эксплуатация инновационных вагонов, поставляемых компании КАО «Азот», будет способствовать увеличению объемов перевозок азотных удобрений промышленным и сельскохозяйственным предприятиям России и ближайшего зарубежья», — рассказал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

По словам генерального директора КАО «Азот» Игоря Безуха, вагоны, которые использовались на кемеровском «Азоте», имели объем кузова 81 кубометр. Новые инновационные хопперы отличаются объемом – 120 кубометров, что позволяет полностью выбирать грузоподъемность вагона. Это позволит перевозить больше готовой продукции меньшим подвижным составом.

Напомним, хопперы-минераловозы предназначены для бестарной перевозки гранулированных и порошкообразных минеральных удобрений, сырья для их производства и других сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков.

Модель поставляемых минераловозов производства ОВК превосходят по своим технико-экономическим характеристикам существующие на рынке СНГ аналоги. Вагоны характеризуются повышенной до 76 т грузоподъемностью и увеличенным до 120 м3 объемом кузова, что позволяет эффективно перевозить всю номенклатуру минеральных удобрений. Значительным конкурентным преимуществом хоппера-минераловоза является использование инновационной тележки с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Срок службы вагона-хоппера составляет 32 года.