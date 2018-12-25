Для всех видов строительных работ потребуется приготовления цементного раствора, для которого нужен природный песок. В зависимости от предназначения используются различные фракции составы. Кроме того, песчаная составляющая входит в подготовку основы для фундамента, асфальта и в ряде других ситуаций.

Карьерный песок намывной и сеяный разделяется по классам. Выделяют два его вида, которые отличаются модулем крупности. Первосортный песок имеет коэффициент фильтрации от 3 до 8 м/сот, а размер песчинок в нём составляет 1.5-2 мм. Чуть шире разбег по модулю крупности у карьерного песка второго сорта, но и стоимость у него немного выше.

Строительный песок, добываемый в песчаных карьерах, содержит мягкие породы в виде алеврита и глины в количестве до 8% от общего объёма. В одном кубическом метре содержится 1.4 тонны карьерного песка. Вес, или объемно-насыпная масса, зависит от размера фракций. Для подготовки цемента подходит мелкозернистый, среднезернистый, в котором фракция 2-2.5 мм. Средней зернистости песок применяется для производства кирпичных блоков и во время проведения отделки. Более крупный речной карьерный песок используется исключительно для приготовления функциональных массивных железобетонных конструкций.

В зависимости от того, где добывается песок, он может быть доломитовым, кварцевым, известняковым, шпатным либо же представляет собой смеси. Добыча песка осуществляется двумя способами, которые отличаются друг от друга технологическим процессом. При вымывании производится водное удаление глинных иных ненужных примесей, а при просеивании удаляются массивные частицы, благодаря чему песок становится применим для приготовления раствора для кладки.

Крупный карьерный или речной песок может применяться в дизайне при оформлении клумб. Для проведения массовых посадок растений при подготовке почвы также используется песчаная фракция.

При заказе важно обращаться к поставщикам, имеющим возможность обеспечить не только в нужный сорт и вид, но и объем. В большей части затрат покупателя именно стоимость доставки песка. Она значительно превышает цену самого песка за тонну, поэтому важно взять правильный объем или даже с некоторым запасом.