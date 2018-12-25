Керамическая плитка для гостиной и коридора

Керамическая плитка за счет своей высокой прочности, износостойкости и простоты в чистке является одним из самых востребованных отделочных материалов. Разнообразие дизайна позволяет использовать её в любой части дома.
Как выбрать подходящую плитку?
Чтобы сделать наиболее подходящий выбор, необходимо посмотреть большое количество коллекций. Интернет-магазин «Мега Стройка» поможет в этом. В каталоге представлено:
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- Плитка любого размера.
- Все типы покрытия: глазурованная, неглазурованная.
В каталоге интернет-магазина «Мега Стройка» вы найдете стилизацию под любой дизайн и полную цветовую палитру. В магазине постоянно проходят акции и скидки.
Где используют керамическую плитку?
За счет своих свойств этот материал можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Преимущества керамической плитки перед другими материалами:
- Высокая прочность.
- Стойкость к выцветанию.
- Устойчивость к температурным перепадам.
- Устойчивость к щелочи и кислоте.
- Влагостойкость.
- Износоустойчивость.
- Гипоаллергенность: не выделяет токсинов и опасные для здоровья вещества.
- Пожаробезопасность.
- Простота чистки.
Керамическая плитка для коридора – практичное дизайнерское решение, которое впишется в любой интерьер. Она не портится от влаги с обуви, её не повредят домашние животные, а простота чистки позволит быстро привести ее в порядок и вернуть первоначальный вид.
Отличным решением является использование плитки в санузлах. За счет своей структуры поверхность не впитывает влагу, что предотвращает развитие патогенной микрофлоры. По этой же причине её можно укладывать на улице.
Множество цветовых решений и стилизаций поверхностей позволяет использовать керамическую плитку для гостиной. Износоустойчивость материала позволяет двигать шкафы и диваны не боясь повредить поверхность.
Что мы предлагаем?
Преимущества приобретения в интернет-магазине «МегаСтройка»:
- Сертифицированный товар.
- 30 дней на обмен и возврат денежных средств.
- Быстрая и удобная доставка от 4 часов.
- Возможность подъема на этаж.
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