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26 Декабрь, 2018


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Клиенты ВТБ могут оплачивать покупки в магазинах «Лента» баллами «Коллекции»

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Дата:
в: Новости компаний
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ВТБ и «Лента» запускают новую опцию по списанию бонусов в рамках программы «Коллекция»

ВТБ запустил новую опцию по списанию бонусов в рамках программы «Коллекция». Теперь клиенты могут оплатить бонусами до 30% от суммы своей покупки в магазинах сети «Лента».

Для того чтобы воспользоваться предложением, клиенту необходимо оплатить свою покупку дебетовой или кредитной картой ВТБ. Минимальная сумма единовременной транзакции должна составить 1 тысячу 500 рублей. При этом владелец карты должен быть подключен к программе «Коллекция» ВТБ.

Списание бонусов возможно более чем в 100 магазинах сети «Лента», эквайринговое обслуживание которых осуществляет ВТБ. Подробные условия и адреса магазинов, участвующие в программе, можно уточнить на сайте банка.

«Программа «Коллекция» учитывает ежедневные потребности клиентов. Бонусы по ней начисляются за любые покупки по карте во всех торговых точках мира. Клиенты могут обменивать бонусы на вознаграждения из каталога программы «Коллекция», где представлено свыше 25 тысяч товаров: авиабилеты, бытовая техника, аксессуары и многое другое. Новая опция по списанию бонусов в магазинах «Лента» сделает программу еще удобнее для выгодных покупок», — отметила заместитель руководителя департамента розничных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Юлия Деменюк.

Каталог «Коллекции» представлен на сайте bonus.vtb.ru.

 

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