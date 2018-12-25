Компания TeploSale реализует широкий ассортимент вентиляционного, отопительного оборудования. Также покупателям представлены современные системы кондиционирования, арматура для отопления завтра, автоматические системы, предохранители, приборы управления и многое другое.

На официальном сайте интернет-магазина представлены отопительные котлы Baxi и комплектующие. Отопительное оборудование бренда получило широкое распространение во всем мире.

Линейка отопительного оборудования: настенные и напольные котлы

Например, особой популярностью пользуется модель ECO-4s, характерной особенностью которой являются компактные размеры и простота монтажа. Эффективный нагрев воды обеспечивают два контура, а управление осуществляется с помощью турбинного датчика протока. В каталоге представлено несколько модификаций этой линейке.

В более дорогостоящем сегменте представлен модельный ряд Baxi Slim. Напольные конструкции имеют чугунный теплообменник. Такой котел имеет небольшие размеры и встроенную систему самодиагностики. Это существенно упрощает процесс обслуживания, практически исключая вмешательство человека. Мощность отопительного оборудования варьируется от 15 до 62 кВт.

Кондиционные котлы Baxi Luna Platinum пользуются особым спросом. Современные модели изготовленные с использованием инновационных материалов и оснащены надежной автоматикой мировых брендов. Такой котёл может эффективно работать в тандеме с альтернативными источниками отопления. Оборудование отличается высокой мощностью, надежностью и простым обслуживанием.

В отдельном разделе интернет-магазина представлены котлы Baxi Slim HPS, оборудованные атмосферной горелкой. Высокоэффективные устройства обладают высоким коэффициентом полезного действия, достигающим 90%. Например, модель Baxi SLIM HPS 1.80 обладает мощностью до 78 кВт и предназначена для обогрева помещений площадью 800 квадратных метров. Вес оборудования составляет 266 кг. Управление осуществляется электронной системой. С подробными характеристиками одноконтурного котла можно ознакомиться непосредственно на официальном сайте teplosale.ru/kotly/baxi/slim-hps/napolnyy-gazovyy-kotel-baxi-slim-hps-180 интернет-магазина. Здесь же можно приобрести комплектующие к котлам Baxi. Вся продукция сертифицирована, отличается безупречным качеством и доступной ценой.