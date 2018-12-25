Лестницы на металлических каркасах

Дом состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет важные функции, чтобы обеспечить всех находящихся в нём всеми мыслимыми удобствами. Одним из таких элементов является лестница, соединяющая между собой разные уровни здания.

Раньше для изготовления лестницы использовали дерево. Дерево обладает несколькими очень полезными качествами, которые делаю его универсальным материалом – дерево достаточно дёшево и его очень легко обрабатывать. Но у дерева есть и несколько больших недостатков, которые делают его использование связанным с некоторыми неудобствами. Прежде всего, дерево со временем рассыхается, из-за этого деревянная лестница рано или поздно начинает немилосердно скрипеть, раздражая всех окружающих. К тому же, дерево постепенно разрушается, и лестница требует периодического ремонта. Чтобы облегчить себе жизнь используются лестницы, созданные на основе металлического каркаса. Все детали можно найти на сайте https://спб-лестница-на-металле.рф/ .

Лестница на основе металлического каркаса представляет собой конструкцию со стальной основой, на которой монтируются детали лестницы. Подобная конструкция позволяет собирать лестницы, отличающиеся хорошими эксплуатационными свойствами. Благодаря использованию металлического каркаса, такая лестница выгодно выделяется среди прочих.

• Прочность металлического каркаса гораздо больше, чем конструкция, целиком состоящая из дерева. При этом на такой лестнице можно будет чувствовать себя в безопасности даже по прошествии многих лет после её установки.

• За лестницей на стальном каркасе гораздо проще ухаживать. Стальная конструкция очень неприхотлива, поэтому особого ухода не требует. Нудно будет только периодически её подкрашивать.

• Самым непрочным элементом в такой лестнице являются неметаллические части, например, ступени, выполненные из дерева. Они будут требовать более частого обслуживания и ремонта. Но при этом конструкция лестницы позволяет это сделать гораздо без серьёзного вмешательства и обширных ремонтных работ.

• Основа лестницы изготавливается из профиля, благодаря чему удаётся достаточно сильно облегчить всю конструкцию и уменьшить нагрузку на несущие элементы.

• Благодаря современным возможностям по работе с металлами, лестницу можно сделать любого вида и конструкции, что даёт большой простор для оформления помещений.