Дома из клееного бруса: на что обратить внимание

Деревянные дома всегда пользовались большой популярностью, давая каждому желающему уют и комфорт, обеспеченные исключительными свойствами дерева. Но вместе с отличными качествами дерево имеет и несколько существенных недостатков, которые оказывают существенное влияние на эксплуатационные характеристики дома. Поэтому никогда не прекращается работа над усовершенствованием строительных материалов и методов строительства. Одним из результатов разработок является появление клееного бруса.

Клееный брус представляет собой композиционный материал, состоящий из множества ламелей, склеиваемых вместе. Для этого дерево проходит предварительную обработку. Для начала с брёвен снимаются все неровности, чтобы придать ему более или менее правильную форму. После черновой обработки и сушки до определённой степени влажности из полученного материала вырезаются все дефекты, которые могут испортить качество бруса: сучки, трещины, смоляные карманы и прочие. Полученные ламели склеиваются между собой под давлением, образуя сплошной массив, имеющий гораздо лучшие свойства, чем обычный брус. Все детали по этому вопросу смотрите здесь.

• Благодаря многослойной структуре и разному направлению волокон в склеиваемых ламелях брусу обеспечивается гораздо большая прочность, чем у обычного бруса.

• Клееный брус обладает дополнительной защитой от влаги, которая обеспечивается за счёт нескольких слоёв клея.

• Дерево для клееного бруса высушивается до нужного уровня влажности. При этом обеспечивается минимальный уровень усадки деревянных конструкций, что снижает риск появления деформаций конструкции и изменения геометрических размеров в критичных местах. Это также снижает риск появления трещин в брусе.

• Одной из особенностей клееного бруса является его профилирование. По всей длине бруса при помощи фрезы наносится определённый рельеф в виде канавок и шипов, которые позволяют собирать брус как конструктор. Это существенно облегчает процесс строительства и сокращает необходимое на это время.

• Каждый брус подвергается обработке специализированными составами, которые увеличивают срок его эксплуатации. Они предотвращают порчу бруса вредителями, рост различного вида грибка, а также уменьшают самую большую опасность при использовании деревянного дома – снижают вероятность возникновения пожара, уменьшая горючесть дерева.