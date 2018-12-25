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26 Декабрь, 2018


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Мозаика atlas concorde marvel

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в: Новости компаний
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Компания Atlas Concorde является одним из мировых лидеров в сегменте производства экологически чистой керамической плитки. Изысканный дизайн, широкий выбор коллекций и элегантность позволяют придать уникальный стиль любому помещению.

Фабрика Atlas Concorde уверенно занимает первую строчку среди ведущих мировых брендов. Компания осуществляет деятельность в течение 50 лет, реализуя керамическую продукцию во всех странах мира. Опыт итальянских производителей воплощен в кафеле высочайшего качества, что подтверждено не просто отзывами, а максимальными продажами.

Одной из наиболее популярных является мозаика atlas concorde marvel — коллекции, ориентированной на отделку стеновых и напольных покрытий. Поразительная графическая точность, разнообразные вариантов дизайна рассматривой коллекции идеально вписывается в любые архитектурные стили. Керамические материалы подходят для отделки ванных помещений, коридоров и кухонь. Такая плитка отлично смотрится как жилых помещениях, так и фитнес-залах, спа центрах.

Ассортимент итальянской фабрики

Отменный дизайн и высочайшее качество — это два ключевых параметра, которые характеризуют все коллекции итальянского бренда. Поверхность может имитировать необработанную древесину, металл, мозаику итд. Покупателям доступны колоритные решения в разных оттенках, начиная от самых ярких и заканчивая пастельными цветами. Отличительная особенностью всей плитки — это безупречное качество и высокие эксплуатационные параметры. Для изготовления используются передовое европейское оборудование.

В настоящее время итальянская компания предлагает более 80 коллекций, предназначенные для оформления жилых и коммерческих помещений. С помощью керамической плитки итальянской компании можно воссоздать оригинальные архитектурные ансамбли.

Вся плитка Atlas Concorde выпускается непосредственно итальянскими предприятиями. В настоящий момент на территории страны работает два завода, один из которых выпускает керамогранит, а второй — керамическую плитку. Для изготовления используются высококачественное сырье, соответствующее всем требованиям экологической безопасности. Поэтому приобретение керамической плитки с надписью Atlas Concorde гарантирует покупателю высочайшие эксплуатационные характеристики, безупречное качество и уникальный дизайн.

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