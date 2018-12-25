Межкомнатные двери

В жилом помещении не обойтись без дверей. Правда, некоторые люди считают, что устанавливать двери на кухню совсем не обязательно. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Подавляющее большинство людей предпочитают отделять кухонное помещение, что обусловлено наличием посторонних запахов. Вряд ли кому-то будет приятно наслаждаться ароматом яичницы или подгоревшей кашей в гостиной комнате. Нередко жильцом хочется уединиться, что особенно актуально для типичных квартир. От кухонной двери можно отказаться в том случае, если жильцы редко занимаются приготовлением пищи. В остальных случаях эта конструкция является обязательной.

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Какими параметрами должна обладать кухонная дверь?

В первую очередь кухонная дверь должна обеспечивать герметичность и звукоизоляцию. Для изготовления могут использоваться различные материалы в зависимости от личных предпочтений жильцов. Достаточно распространенным является дерево и шпона массива дерева. Также часто конструкции изготавливают из ДСП и ДВП. Гораздо реже применяют пластик. В последние годы популярность получили стеклянные изделия, но они характерны для определенных стилей.

Одним из современных материалов, на которой рекомендуется обратить внимание, является экошпон. Это практичный и безопасный с экологической точки зрения материал, который обходится дешевле чем древесина и натуральный шпон. Стеклянные двери также обладают своими преимуществами. Благодаря им можно визуально увеличить размер помещения. Кроме того, они обеспечивают доступ света. Существенным недостатком таких конструкций является необходимость в регулярном и тщательном уходе. Наилучшими звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками обладают пластиковые конструкции, но их чаще всего устанавливают при выходе на лоджию или балкон.

Конструкционные особенности дверей могут быть разные, начиная от купе и заканчивая классикой — распашные двери. Необходимо отметить, что именно такие конструкции обеспечивает максимальную звукоизоляцию. Конструкции в виде купе не защищают от посторонних запахов, а, скорее, являются данью моде.