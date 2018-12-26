Как правильно выбрать люстру

После долгожданного окончания ремонта, остается сделать последний штрих – правильно выбрать люстру. Можно отправиться в магазин, а можно выбрать в интернет-магазине, которых сейчас появилось очень много в сети. Чтобы не ошибиться, необходимо хорошенько разобраться, что нужно именно Вам.

Какие лампочки бывают?

Каждая лампа имеет свой КПД. Даже если мощность одинаковая, количество света, или по другому световой поток от лампы может быть разный.

В наше время, в магазине вы можете найти:

1. «Точечные» низковольтные лампочки, в виде лампочек, как в экарусах, которые тоже можно направлять в нужном направлении, либо настраивая на равномерное освещение, либо для выделения светом определенной площади комнаты.

2. Можете остановиться на лампах накаливания, или по другому, лампочке Ильича. Минус такого выбора в большом потреблении электроэнергии.

3. Люминисцентная лампа работает под воздействием ультрафиолетового излучения электрического разряда. Такая лампа светит значительно ярче, чем лампочка Ильича, а энергии тратит раз в пять меньше.

Галогенные лампы – относятся к новому поколению ламп. Их преимущество в долговечности и экономичности. Их свет делает комнату наряднее, а краски ярче и насыщеннее. Кроме того, они обладают большим ресурсом службы, и более постоянную отдачу светового потока. Свет от такой лампочки завораживает. Если вы решите выбрать галогеновый светильник, позаботьтесь о том, чтобы отражатель был прикрыт защитным стеклом. Это защитит корпус лампочки от грязи.

Как определиться с мощностью люстры?

Если мы сложим количество мощностей ламп в выбранной люстре, то получим мощность этой люстры. Редко бывает, чтобы производитель указал световой поток люстры. Чтобы примерно сориентироваться в этой величине, придерживайтесь следующих рекомендаций, данных для ламп накалывания.

В ванную комнату достаточно мощности 80-100Вт. Для средней кухни потребуется 120-150Вт. Для гостиной или зала мощности люстры надо 150-300Вт.

Если вы не уверены в своем выборе, то приобретайте люстру с большей мощностью, и установите регулирующий мощность выключатель. Такой выключатель вам может понадобиться для регулирования света. Например, при чтении книги вам нужна большая мощность, а при просмотре телевизора ее можно убавить. А если вы такой регулятор установите в детской, то тогда сможете отказаться от дополнительных затрат на ночник. Убавленная мощность на люстре вполне сможет вам его заменить.

Как правильно выбрать люстру по форме и цвету

Выбирая светильник, обратите внимание на цвет и размер комнаты, в которую планируете повесить люстру. Если комната светлая, то мощность можно выбирать меньшую, чем, если интерьер комнаты в темных тонах.

Если в комнате высокие потолки, то можно позволить себе купить люстру. В противном случае, лучше обойтись потолочными светильниками в виде «тарелки». Очень красиво смотрится в интерьере освещение отдельных частей, например, зеркала, картины. Если комната небольшая, то вполне достаточно будет стеклянного шара.

Из какого материала выбрать светильник?

Как правило, люстры изготавливают из металла, пластмассы, дерева или стекла. Такие материалы легко моются, чистятся, и к тому же, они пожаробезопасны. Если вы предпочитаете абажур из бумаги или ткани, то должны знать, что такие материалы поглощают много света, они плохо чистятся, недолговечны, но создают в комнате уют. Чтобы избежать пожара, в таких абажурах надо использовать слабые лампочки, не способные привести к пожару при долгом использовании. Если абажур подобран в комнату удачно как по цвету, так и по дизайну, то это делает ее более красивой и домашней.

Какого цвета следует выбрать абажур?

Цвет следует выбирать исходя от оттенков обоев. При это не забывайте о способности цвета нести в себе настроение. Помните, что: