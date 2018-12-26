Преимущества каркасных домов

Если вы до сих пор считаете, что свой загородный дом — это долго в плане строительства и дорого, то вы глубоко ошибаетесь. Современные технологии позволяет выстроить жилище своей мечты быстро, а жесткая конкуренция на рынке строительных материалов привела к существенному снижению цены.

Так, например, свой дом для небольшой семьи можно получить уже за 160 000 руб. Об этом и о других проектах рассказывает сайт https://avantidom.ru/proekty/ . На нём представлены различные макеты каркасных домов. Если ещё некоторое время назад к этим технологиям многие относились настороженно, то теперь можно с уверенностью сказать, что каркасный дом — это качественное и недорогое с точки зрения строительства и используемых строительных материалов жилище.

Различные виды проектов позволяют получить как компактные недорогие дома, так и целые многоэтажные замки с большим количеством функциональных комнат и подсобных помещений. Первое, что необходимо сделать, это тщательно рассчитать нужную площадь дома.

Так, например, если в нём собирается жить только семейная пара, иногда принимая в гости детей или внуков, то площади его 100 квадратов более, чем хватит. Если у семьи имеются какие-то особые требования, необходимые кабинеты, спортивный зал, мастерская, то лучше взять дом в районе 200 квадратов и более. Это же справедливо и в том случае, когда в семье есть маленькие дети и планируются ещё пополнение.

Основным преимуществом каркасных домов является быстровозводимость. Дом собирается из элементов еще на строительной площадке и монтируется на месте практически на глазах. Ещё один немаловажный момент — это экономный фундамент. Именно каркасные строения наименее требовательный к нему. Вместо закладывания блоков ФБС и выстаивания, можно использовать ленточный или свайный фундамент. В обоих случаях возведение дома можно начинать практически через несколько дней после окончания работ по уровню земли.

Современный каркасный дом легко дышит, в нём уютно. А широкое разнообразие проекта с различными подходами к оформлению помещений позволяет заказчикам выбрать именно то, что хотелось бы.