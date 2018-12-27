Как продать или купить спецтехнику

Для всех видов строительных работ требуется специальная техника. Если у организации этот вид деятельности является профилирующим, производятся долгосрочные работы или отдельно определяется направление, то выгоднее не брать оборудование в аренду, а его приобрести. После окончания работа его можно успешно реализовать.

В крупных строительных ремонтных компаниях регулярно происходит обновление автопарка, на продажу выставляются полностью рабочие механизмы, но по каким-то причинам или параметрам не удовлетворяющие потребностям организации.

Чтобы сделка купли-продажи спецтехники была осуществлена в максимально короткие сроки и по выгодной стоимости, продавцы и покупатели ищут специальные ресурсы. В сети интернет одним из таких является сайт https://heavyfair.com/ .

На нём можно встретиться продавцу и покупателю. Для тех, кто желает реализовать свою бывшую в употреблении специальную технику организована бесплатная оценка и фактическая инспекция. Специалист проверит более 100 функциональных параметров, произведет фото и видеосъемку, занесёт данный объект в карточку сайта и представит ее на открытом ресурсе.

Чтобы автотранспортная техника продавалась быстрее, компания Heavy Faire предлагает три пути продажи. Срочный выкуп подразумевает быструю сделку, но она в этом будет значительно ниже, чем если бы оборудование было выставлено по фиксированной, установленные заказчиком цене. Третий вариант — это аукционная продажа. Она имеет смысл в случае активного, но непостоянного спроса на этот вид техники. В этом случае оборудование будет продано по максимально высокой предложенной цене.

Важно, что сделки сопровождаются квалифицированными юристами, покупатели и поставщики максимально защищены от влияния третьей стороны и недобросовестных действий агентов. Зачисление денег идёт день в день.

Еще одна удобная услуга от компании Heavy Fair — это помощь при подборе необходимой техники. Нередко покупатель оказывается в ситуации, когда ему сложно сделать выбор между несколькими механизмами. Всё зависит от видов работ, которые придётся на них выполнять и возможности по обслуживанию. В этом случае квалифицированный специалист сможет подобрать оптимальное решение в рамках запланированного бюджета.