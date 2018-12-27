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27 Декабрь, 2018


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Создание и реставрация мебели

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в: Новости компаний
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Сегодняшний рынок vебели представлен широким ассортиментом всевозможных вариантов кухонных гарнитуров, мебели для гостиной, спальни, оснащение рабочего кабинета, детской, мягкой мебели. Однако, приобретение уже готовых новых моделей — это не всегда удачный выход.

В последнее время набирает особую популярность услуга реставрации мебели. Шкафы и диваны в квартире давно нашли свое место. Они привычны и удобны. В ряде случаев с ними не хочется расставаться, особенно это касается владельцев квартир старого фонда. Однако и жить с испачканым случайно или подранным кошкой диваном – это не лучшее решение. Привести в порядок мебель быстро помогает фирма «Москва мебель», ее предложение можно увидеть на сайте http://www.moskva-mebel24.ru.

Специалисты организации отреставрируют внешний вид и восстановят функциональность кресел и диванов, если они были сломаны. Эти услуги обойдутся значительно дешевле, чем приобретение новых комплектов. Да и в квартире не придётся организовывать новую обстановку и менять дизайн.

А вот если необходимость замены всё-таки назрела, то сотрудники организации рекомендуют обратить внимание на возможность сделать мебель на заказ. В доступности большое количество моделей для кухни. Считается, что ее очень сложно взять в готовом виде, ведь планировки кухонного помещения у всех разные, а представление об идеальной мебели и ее функциональности различаются иногда диаметрально противоположно.

Мебель для гостиной составляет особую изюминку в квартире. Ведь именно в этом помещении собирается семья, проводятся мероприятия и организуются вечерний отдых. Спальня — очень интимное место. Некоторые предпочитают минимум мебели, а максимум свободы. У кого-то в спальню выносится ещё и гардеробная или другие функциональные элементы. Создать спальную комнату своей мечты помогут дизайнеры фирмы «Москва мебель».

Любой заказ или пожелание находит отражение в объемном макете, где заказчик сможет увидеть, как будет выглядеть его будущая мебель и как она встанет в комнате.

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