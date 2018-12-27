Вызвать сантехника в Сургуте

Ремонт и замену сантехники должны производить только профессионалы. Давление воды напорных трубах в жилой квартире достаточно большое, и если по каким-то причинам возникнет протечка, так добавок к своей проблему жильцы рискуют получить необходимость произведения генерального ремонта на кухне или в ванной комнате соседям снизу.

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Интересная статистика покажет посетителю уровень опыта сотрудников. Они суммарно заменили более 200 вышедших из строя кранов, установили более 100 полотенцесушителей, а число вовремя устраненных протечек, которые могли были вылиться в большую головную боль владельцам квартир, перевалило уже за три сотни.

Как правило, в квартире вода и канализация уже подведены. Если это новостройка, то ванная комната и кухня оснащены примитивными сантехническими мойками и ваннами. Чаще всего владелец сразу делает ремонт и меняет их. В жилой квартире во время генерального ремонта в большинстве случаев сантехника подлежит полной замене. Чтобы правильно подобрать унитаз, а соответственно ему и сделать планировку вывода труб, потребуется опытный сантехник. Несостыковка даже на сантиметр уже чревата неудобством использования.

Если строится частный дом или дача, то перед специалистами стоит задача завести водопровод и сделать отвод канализации. В случае, если рядом нецентрализованных коммуникаций, необходимо будет придумывать систему с насосной станцией или ресивером, организовывать септик. И с этим справиться специалисты по сантехническим услугам. Причём, если это заказывать в комплексе, то цена на все виды работ, включая установку крана после окончания ремонта, будет намного ниже, чем у специалистов в различных организациях.

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