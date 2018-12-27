Штукатурка стен: виды и стоимость

Чтобы выровнять стену и подготовить ее для нанесения декоративного оформления в различных видах потребуется штукатурка стен. Она должна производиться только высококвалифицированными специалистами, потому неудовлетворительный результат работы сразу не заметен.

Если раствор приготовлен неправильно, положен небрежно, то трещины и раскрашивание штукатурки возникнут значительно позже. Особенно обидно, когда поверх неё уже использованы дорогие отделочные материалы.

Стоимость штукатурки стен зависит от объема и вида работ. Так, например, при работе с гипсовыми смесями минимальная стоимость оштукатуривания стен составляет 230 руб. за квадратный метр. Это позиция применяется при значительном заказе, когда мастерам потребуется выполнить более 500 квадратных метров работ. Ориентировочная рабочая высота стены при этом считается 3 м.

При более высоких помещениях специалистам потребуются специальные лестницы, что удорожает стоимость работ. Услуга оштукатуривания стены в Санкт-Петербурге, если заказ небольшой, менее 100 квадратных метров, будет составлять 270 р/кв.м. Все позиции суммарно с материалом рассчитываются в зависимости от того, какой из видов материала заказчик предпочитает и в каком исходном состоянии стена. Последний фактор оказывает существенное влияние на расход подготовленное смеси.

Стойматериалы на гипсовой основе используются только внутри помещений, где нет высокой влажности. В наружных работах применяется штукатурка на цементной основе. Как правило, сначала наносится черновой состав на стены и откосы, затем монтируется металлическая сетка, после чего укладывается декоративная штукатурка, которая и является внешним оформлением строения. Стоимость нанесения цементной штукатурки составит от 400 руб за квадратный метр поверхности стены без учета стоимости материалов.

Для заказчика очень удобно, что в оговоренную стоимость будет входить весь спектр необходимых сопутствующих работ. Например, грунтование поверхности, размещение строительных маяков с последующим их изъятием из стены, затирка и даже подготовка строительного мусора к выносу.