Не секрет, что у современной женщины зачастую не остаётся времени на уборку. У неё такой же рабочий день, как и у мужчины, но ещё есть обязанности следить за детьми, стирать, гладить, готовить и мыть посуду.

В среднем, к полноценному рабочему дню нужно добавить ещё столько же времени на домашние хозяйства. И это если речь идёт о квартире. Частные дома, в которых всегда значительно больше площади, много окон, имеются подсобные помещения и придомовая часть, работы значительно больше. уборка коттеджей у хозяйки может съесть полностью выходной день. Но ведь лучше провести его с пользой для себя и семьи.

С этой точки зрения гораздо выгоднее поручить наведение чистоты компании, занимающиеся клининговым сервисом. В ней профессиональные сотрудники, которые умеют работать с современной бытовой химией и в кратчайшие сроки смогут предать жилому помещению чистоту и свежесть.

Важно, что у них имеется профессиональное оборудование для уборки от фирмы Karcher. Высокое качество пылесосов позволяет удалить пыль даже из труднодоступных мест, а о моющем оборудовании этого производителя можно слагать оды.

Компания использует только безопасную бытовую химию, сделанную на основе биопрепаратов. Это исключает аллергию, но позволяет убирать тщательно и качественно. По виду уборок можно их разделить на три:

• поддерживающая

• генеральная

• после строителей

Поддерживающего и смысл проводить один-два раза в неделю. Она позволяет устранить свежую грязь и не допустить появления залежи. Благодаря такой уборке, которая, к слову, не продлится более 2 часов, коттедж засияет свежестью и чистотой. Сотрудники устранят пуль с пола и с ковров, мягкой мебели, произведут влажную уборку. Специалисты уверены, что, если к поддерживающей уборки прибегать согласно рекомендуемую графику, доме всегда будет чисто.

Генеральная уборка требуется реже, кто-то и предпочитает проводить один раз в месяц, а кто-то – один раз в сезон. Тут придётся помыть окна, убрать мебелью, произвести много достаточно сложных действий. Если в коттедже произведен ремонт, то быстро избавиться от строительного запаха, мусора и пыли позволит качественная полноценная уборка. Сразу после ее осуществления можно расставлять мебель и смело въезжать жить. Будьте уверены, что после такой уборки ничего не будет напоминать о том, что ремонт был недавно: вы не почувствуете запаха пыли , а воздух будет чистым.

Очень приятная мелочь для тех, кто первый раз обратиться за услуга уборки коттеджа. Это скидка в 10% на первую уборку. Специалисты клинингового агентства уверены, что подходящая цена и высокое качество услуг позволит вам в полной мере оценить, насколько это удобно.