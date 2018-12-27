На сегодняшний день безопасности уделяется значительное внимание в частных и государственных организациях. Это позволяет не допустить попадания посторонних лиц, и даже среди постоянных сотрудников или посетителей заведения разграничить права доступа.

Сейчас речь уже не идет о стандартных пропускных шлагбаумах, системы контроля доступа сегодня включают гораздо больше понятий. Всё, что можно установить для предотвращения попадания нежелательных лиц, представлена на сайте https://k-systemy.ru/sistemy-kontrolya-dostupa.

Дистанционное отсечение нежелательных посетителей осуществляется через домофонную систему. Лицо, ответственное за вход и выход, имеет возможность голосовой связи с подошедшим к первому пункту пропуска и может видеть его на экране. Для того, чтобы была открыта дверь, оператор нажимает на соответствующую кнопку, а устройство в замке разблокирует его.

На проходной завода, предприятия, в организации, в детском садике или школе сегодня часто устанавливаются шлагбаумы системы. Посетитель проводит карточкой по ридеру или прикладывает ее, шлагбаум проворачивается, позволяя войти. Это очень удобный вариант контроля доступа в школы и детские садики. Такое устройство легко связать с модулем рассылки сообщений. Таким образом, а родители школьника или дошкольника получат специальное приложение или путём SMS уведомление о том, что ребёнок зашёл на территорию учебно-воспитательного заведения или покинул ее.

Сегодня популярны электрозащелки. Их принцип сработки достаточно прост: пока напряжение подается на замки, они будут находиться в одном положении (открытом или закрытом), а после прекращения подачи тока, переводятся автоматически в другое положение. Такие устройства одобрены комиссиями по пожарной безопасности и рекомендованы к установке.

Въездные шлагбаумы удобны для контроля въезда на парковку. Их можно оснастить автоматическим режимом, таким образом поднятие и опускание ограничивающей планки будет производиться путем нажатия кнопки на соответствующем пульте. Нередко используются ручные шлагбаумы, работающие в полуавтоматическом режиме. Ими управляет охранник или вахтёр, рассчитаны они на размещение в тех местах, где посетители не могут иметь права доступа к управлению шлагбаумом.

Эти и масса других решений по контролю доступа на сегодняшний день несложные недорого установить. При подборе подходящей приборов необходимо сформулировать цель и техническое задание, а специалисты фирмы смогут подобрать подходящие оборудование.