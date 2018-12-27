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27 Декабрь, 2018


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Как производится утепление фасадов

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в: Новости компаний
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Сохранение тепла в доме — это первая задача при строительстве. А вот как быть, если квартира или частный дом оказались холодными, зимой некомфортно, централизованное отопление не справляется с задачей, она индивидуальная уходит очень много средств. Выход есть. Это утепление фасадов.

В каждом городе есть фирмы, предоставляющей эти услугу. Во многом используемые материалы определяются регионом. На крайнем севере, в Якутске, где зимой критические температуры, требуется использование более плотных материалов, чем те, которыми производится утепление фасадов в Бресте . Кстати, когда речь идёт об утеплении, мало кто думает о лете, на ум приходит только зима. А тем не менее, утеплённый фасад позволяет обеспечить прохладу в жаркое время года. Охлажденный воздух в квартире гораздо дольше держится, чем в неутеплённых помещениях.

До 58% возможна экономия на отоплении там, где стоят регулируемые счётчики или автономные системы подачи тепла. В среднем, утепленный фасад — это 50 лет службы. Много, конечно же, зависит от материалов и качества выполнения работ.

Правильно заизолированные стыки и надежное внешнее покрытие хорошо защищают. Если в квартире или доме есть грибок или плесень, то в большинстве случаев он связан именно с влияние влажности извне. После утепления он пропадёт. Каждое утепление сопровождается нанесением декоративного фасада. Он выполняет не только эстетическую роль, но и функциональную. Покрытие защищает основной утеплитель на систему от разрушительного влияния извне.

В качестве утепления могут использоваться панели из пенопласта. Плотная минеральная вата, специальные составы или других современных технологий. Утепляющий слой фиксируется при помощи специальных приспособлений или сажается на клей. После затвердевания наносится декоративное покрытие.

Получить квалифицированную консультацию о том, каким методом лучше утеплить фасад в каждом конкретном случае, лучше специализированной фирме.

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