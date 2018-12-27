Купить электроды ESAB

Качество сварки определяется не только мастерством специалиста и используемым оборудованием, на него оказывает существенное влияние и то, насколько правильно подобраны электроды. Не секрет, что рынок дешевыми материалами, которые существенно усложняют работу сварщика и иногда становятся причиной некачественного исполнения задания, трещин в швах, раскрашиванием сварки и другими проблемами.

Каждый специалист подтвердит, что электроды должны быть тщательно подобранный в зависимости от вида свариваемых поверхностей и они должны отвечать высоким стандартам. Многие сварщики предпочитают купить электроды Эсаб , производство этой фирмы поставляет на рынок широкий ассортимент различных моделей.

Шведская фирма уже насчитывает более, чем 100 лет истории, она специализируется исключительно на сварочном оборудовании, и перед выпуском новинки тщательно изучают и выверяют ее технические характеристики и проводят научные опыты. Линейка электродов ESAB широко известна.

Профессионалы здесь найдут несколько десятков отличающихся друг от друга моделей. Например, Эсаб — это одно из немногих предприятий, которые стали делать специальные электроды для сварки чугуна. В ряде случаев требуются настолько редкие сопутствующие материалы, чтобы сваривать алюминиевые поверхности, что их бывает сложно достать у других производителей. Но только не у ESAB. Здесь в линейке товаров для работы с алюминием представлен широкий ассортимент электродов.

По составу и назначению легко классифицировать их на официальном сайте. По типу сварки электроды различаются на ручную и автоматическую. Эсаб придерживается традиционной системы маркировки своей продукции и ставит в самом начале название свою аббревиатуру ОК, а затем число, которое соответствует модели.

Если рассматривать состав продукции фирмы, то тут есть металлические и неметаллические стержни. В первом случае в составе изделия присутствует уголь и графит, а во втором применяется вольфрам, медь, бронза и другие виды металлических составляющих. Важным преимуществом каждого электрода Эсаб является универсальность. Изделия позволяет работать с постоянным, так и с переменным током. Продукция экологична, как и все шведская. При использовании этих электродов выделяется минимум шлаков. Ну и конечно же, электроды ESAB обеспечивают отличные швы.