Русские срубы: необходимость или дань традициям

Все, кто хоть немного знаком с историей нашей страны, знают о том, что на Руси обыватели предпочитали возводить строения из древесины. На сегодняшний день, некоторые жители России считают рубленые дома, с красивыми кружевными фасадами пережитком прошлого отдавая предпочтения зданиям из кирпича, бетона или пеноблоков. Но тем людям, которые устали от термодомов из стекла и бетона, лишь некоторые компании могут предложить строительство из сруба тайги по уникальной технологии и индивидуальному проекту.

Немного истории

Если провести небольшой экскурс в прошлое, то можно понять, почему древняя Русь была деревянной. Сказать, что раньше строили дома из бревна, потому что другого материала просто не было – нельзя. Дело в том, что первый кирпич появился еще в Древнем Египте – его применяли при возведении пирамид.

Древесина на Руси была самым доступным и недорогим строительным материалом, из которого возводились постройки различной сложности. Для знати зодчие рубили из цельного бревна большие хоромы в несколько этажей. Простые люди возводили небольшие срубы (на что хватало денег, сил и времени), в которых ютились семьи с многочисленными домочадцами.

Несмотря на то, что дерево материал, который подвержен гниению и разложению, некоторые постройки древности, дошли до наших дней. Это обусловлено тем, что наши предки знали, в какое время года и какое бревно нужно было заготавливать, чтобы жилье было добротным и долговечным.

Для увеличения срока службы материала у плотников были свои секреты – бревна промасливали или подвергали обжигу. На сегодняшний день существует много инновационных технологий, которые позволяют свести к минимуму все отрицательные стороны данного материала, включая горючесть, водопроницаемость, гниение и нападки насекомых.

Что касается строительства, то раньше оно занимало много времени. Сначала коробку здания рубили и оставляли до следующего года для того, чтобы бревно просохло. Затем его разбирали, предварительно подписав каждый элемент, и переносили на постоянное место. После сборки коробку подводили под крышу и давали время на усадку.

Строительство продолжалось с весны до осени. Маточный венец (первый ряд) укладывали прямо на уплотненную землю или на «стулья» — отпиленные, толстые пни из комлевой части бревна, иногда на большие валуны.

Существовало два типа рубки:

с остатком;

и в лапу (без остатка).

История поведала нам, что ранее существовало 50 типов срубов, самым простым из них был «клеть» — четырехстенок, а самым сложным «восмерик» из которых зодчие возводили огромные хоромы.

Причина популярности бревенчатых домов

Технический прогресс не стоит на месте, он затронул и эту сферу. Сегодня материал практически лишен всех недостатков, поэтому можно акцентировать внимание только на плюсах:

возможность жить вдали от городской суеты на свежем воздухе;

в деревянных постройках присутствует естественная вентиляция с сохранением оптимальной влажности в помещении;

постройки из сруба теплые. Помещение быстро нагревается и не остывает длительное время – они отличаются низкой теплопроводностью;

материал природный, экологически чистый и не вызывает аллергических реакций;

легкость — по сравнению с кирпичом и бетоном, что позволяет существенно сэкономить на возведении фундамента – достаточно обустроить малозаглубленное основание;

деревянные элементы имеют высокую морозостойкость – материал выдерживает неограниченное количество циклов заморозки и оттаивания;

отличные звукоизоляционные характеристики;

недорогая стоимость, поэтому можно возвести собственный загородный дом, не имея большого бюджета. Цена в большинстве случаев зависит от способа рубки и породы дерева;

надежность, долговечность, практичность и престижность.

Эти положительные характеристики делают эти здания уникальными – они с успехом конкурируют с постройками из другого материала уже много лет.

Современное строительство рубленных домов

Сейчас строители комплексно подходят к возведению домов из сруба. Основные отличия современного строительства:

Проектирование и планирование происходит с постоянным участием заказчика, который вносит свои коррективы, чтобы плотники воссоздали дом его мечты. Сейчас очень часто рубятся постройки именно по индивидуальным проектам. Для архитектора очень важно постоянно взаимодействовать с хозяином будущей постройки – это поможет понять и воплотить в жизнь самые смелые решения. После подписания проекта, проводятся исследования почв на строительной площадке, чтобы точно понимать какой фундамент нужно залить под конкретное строение. Рубка дикого сруба производится без щелей в полукруглые, широкие пазы, при этом процессе часто используются не только современные инструменты, но и традиционные плотницкие приспособления – тесло и топор. На четвертом этапе готовую коробку разбирают, доставляют на строительную площадку, и собирается на заранее подготовленный фундамент. После усадки – обычно этот процесс занимает до 4 месяцев, в готовое строение проводят все коммуникации, обустраивается канализационная система и водоснабжение, если нет возможности подключиться к центральным сетям. Проводится электричество, и выполняются внутренние отделочные работы в строгом соответствии с пожеланиями заказчика. Если у клиента есть желание произвести тюнинг своему строению, то в штате некоторых компаний (например, Зимница) есть мастера, которые могут украсить жилье резными элементами, и он станет похож на сказочный теремок.

Благодаря здоровой конкуренции на рынке строительства домов из сруба, компании предлагают большое количества бесплатных услуг, как например, выезд на место застройки, обработка антисептиками, составление проекта, длительный гарантийный срок и пост гарантийное обслуживание.

В заключение

Строительство из дикого бревна находятся вне конкуренции, особенно сейчас, когда экологичность и практичность жилья стоит на первом месте у многих российских граждан. Люди стараются вырваться из душных и тесных городских квартир и жить в гармонии с природой на свежем чистом воздухе в экологически безопасном здании.