Промышленное гидравлическое оборудование – альтернатива электричеству и пневматике

В современной промышленности широко используются средства механизации рабочих процессов – электроприводы, ДВС, пневматические системы. Большой популярностью в последние годы пользуются гидравлические механизмы, инструменты и техника. Их особенность заключается в уникальном принципе действия: функционирование установок происходит под воздействием давления, создаваемого жидкостью.



Какие существуют гидравлические системы

На основании гидравлического принципа действия создаются разнообразные виды оборудования. К числу наиболее популярных относятся:

силовые агрегаты;

насосы-дозаторы, обычные насосы, гидростанции;

соединительные узлы и клапаны;

фильтры;

цилиндры, крепежи и уплотнения;

распределители и прочее.

Приводы данного типа используются при оснащении бурильных установок, спецтехники – экскаваторов, грузовиков, кранов, погрузчиков, производственных линий. Их применение оправдано там, где возникает необходимость в организации высокоточных процессов и мощных усилий. Узнать о механизмах, способствующих достижению поставленных целей, поможет каталог гидравлического оборудования, где представлены разработки лучших производителей.



Почему выгодно использовать гидравлическое оборудование

Техника представленного типа имеет множество преимуществ перед электрическими и пневматическими аналогами. Рабочая жидкость, благодаря которой создается давление, активизирующее движение узлов, не подвергается сжиманию. Это позволяет механизмам двигаться плавно со стабильной скоростью. В процессе действий исключаются резкие рывки и толчки, вызывающие поломки. Останавливать работу устройств можно безграничное количество раз, что также не повредит элементам конструкции.

Гидравлика редко выходит из строя, что обуславливается отсутствием узлов, испытывающих сильное напряжение. Ее использование является полностью безопасным. Она неприхотлива в обслуживании, может сохранять работоспособность при больших нагрузках в агрессивной среде. Оборудование имеет невысокую стоимость, не требует значительных расходов на ремонт. Это позволяет достичь максимальной эффективности при его внедрении в сельское хозяйство, коммунальную сферу, строительную отрасль, горнодобывающую область, дорожное строительство. Главное – найти надежного поставщика такой техники.