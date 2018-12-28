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28 Декабрь, 2018


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Что в себя включают электромонтажные работы

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в: Новости компаний
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Электричество является основной движущей силой современного мира. С помощью электричества работают множество приборов и инструментов, обеспечивая нормальную жизнь каждому человеку. Но, чтобы сделать такое возможным, необходимо выполнить целый ряд работ, связанных с электрификацией.

Электромонтажные работы необходимы, чтобы обеспечить подачу электроэнергии и бесперебойную работу всего оборудования, которое будет потом использоваться. От правильности произведённых электромонтажных работ зависит не только нормальная работа всего оборудования, но и безопасность всех, кто пользуется электросетью. Поэтому все работы выполняются по строгим правилам, которые позволяют исключить вероятность ошибки. Это помогает избежать возникновения аварийных ситуаций и получения кем-либо травм. Все детали можно узнать на http://kras-i.ru/.

Любая электросеть нуждается в тщательном планировании. От этого зависит удобство её использования, безопасность всех пользователей сети и её работоспособность. При этом учитываются множество факторов.

Назначение электросети. Например, это может быть промышленная электросеть или электросеть для жилого дома. В каждом случае принципы, на которых базируется её создание, сильно отличаются. В первом случае в приоритетах стоит мощность, которую необходимо подать на оборудование, и меры безопасности, что следует принять при работе с таким уровнем энергии. В жилом строительстве формируется многопользовательская сеть, что диктует свои особенности использования.

Особенности помещения. В некоторых случаях принимаются дополнительные меры, чтобы обеспечить защиту электрической сети и её пользователей. Прежде всего они принимаются в расчёт при работе в сложных климатических условиях, например, при очень высокой влажности или при работе с водой. Также сюда входит климат с экстремально низкими температурами.

Планирование сети. Электросеть должна обеспечивать максимум удобства использования и безопасность людей. При этом ею должно быть легко управлять, ремонтировать её, модифицировать и расширять. Для этого продумывается каждый её узел и состав используемого оборудования.

Ответственным этапом является монтаж электросети. При этом следуют строгим установленным инструкциям и регламентам. Заключительным же этапом являются приёмо-сдаточные работы, в ходе которых проводится тестирование электросети и проверка её соответствия плану и установленным нормам.

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