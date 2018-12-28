Металлочерепица: преимущества и недостатки

В строительном сегменте используется немало материалов и одним из наиболее востребованных является металлочерепица. Для ее изготовления используется сталь, алюминий или медь. Поверхность покрывается полимерным составом, обеспечивающим продолжительную эксплуатацию.

Обязательным этапом изготовления металлочерепицы является профилирование, обеспечивающее высокий уровень жесткости. Широко используется для кровельных работ, возведение заборов, а также в качестве облицовочного материала. С каталогом металлочерепицы, изготовленный по современным технологиям, можно знакомиться непосредственно на сайте https://metallocherepica.moscow производителя. Предприятие выпускает изделия для кровли, забора, металлопрокат и другой листовой материал. Остановимся на преимуществах и недостатках рассматриваемого материала.

Преимущества:

1. доступная цена. По сравнению с другими изделиями, металлочерепица позволяет существенно сэкономить на строительных работах, тем более, что срок эксплуатации составляет около 50 лет;

2. небольшой вес. Благодаря этому преимуществу существенно упрощаются монтажные работы, а также транспортировка. Конструкции практически не оказывает давление на перегородки и фундамент. В среднем, вес 1 листа составляет около 5-6 кг;

3. широкий выбор профилей и цветов. Богатое фактурное разнообразие позволяет создавать изысканные проекты и открывает безграничные возможности для дизайнеров;

4. устойчивость к экологическому воздействие. Современные полимеры надежно защищают металлическую поверхность от температурных перепадов, влажности и воздействие солнечных лучей. Кроме того, металлочерепица устойчива к механическим повреждениям. Рассматриваемый материал может эксплуатироваться в любых климатических условиях;

5. максимальный уровень пожаробезопасности.

К сожалению, не существует строительного материала, который лишён недостатков. Металлочерепица не является исключением. Поэтому остановимся на недостатках:

1. не экономный расход материала при обустройстве крыш сложных конструкций. Практика показывает, что в таком случае образуется много отходов. Но с учётом относительной дешевизны стройматериала, небольшие потери можно считать оправданными;

2. повышенный уровень шума во время непогоды. В первую очередь это касается дождя и града.

Таким образом, у металлочерепицы гораздо больше преимуществ, чем недостатков. При выборе листов рекомендуется обращать внимание на вид покрытия, толщину материала и, безусловно, цветовые решения. Выгоднее всего покупать металлочерепицу непосредственно у производителя.