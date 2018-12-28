Звукоизоляция в помещении

Для того, чтобы сотрудники могли нормально работать, им создаются все необходимые условия. Только достигнув комфортных условий труда, можно добиться хороших результатов и большой производительности. Среди множества внешних условий, которые могут мешать нормальной трудовой деятельности, есть и шумовое загрязнение.

Шумовое загрязнение является одним из самых опасных. Оно является причиной не только некоторого дискомфорта, но и увеличивает общую усталость, повышает уровень стресса, способствует появлению быстрой утомляемости. Шумовой фон способен сильно снизить производительность любого труда, сильно отвлекая работника и утомляя его, он также может послужить причиной ухудшения самочувствия. Всё это крайне негативно сказывается не только на работнике, но и на самом производстве в целом. Чтобы избежать такого негативного влияния, в помещениях с повышенным шумовым фоном устанавливают специальную защиту – звукоизоляцию. Все детали можно узнать на ticho.ru.

Звукоизоляция предназначена, чтобы полностью заглушить мешающий шум или снизить его до приемлемого уровня. Для этого используется одно из свойств некоторых материалов – поглощать вибрацию и звуки. При этом источник звуков может находиться либо в этом же помещении, либо в соседнем. В зависимости от ситуации и источника шума используется одно из решений, помогающих в решении шумной проблемы.

Если источник шума находится в соседнем помещении, к той звукоизоляции, которую обеспечивает стена, добавляется изолирующая способность специального покрытия, которым оборудуются стены. На стены монтируются специальные звукоизолирующие плиты, предназначение которых состоит в поглощении вибрации, передающейся через стены, и звука. Для гашения вибрации специальный слой, который прилегает к стене, и крепления, имеющие демпфирующий эффект. Многослойная конструкция плиты покрытия позволяет надёжно погасить все звуки, проходящие сквозь стену.

В некоторых ситуациях требуется понизить уровень шума в самом помещении. Для этого используется тот же метод, только направленный на поглощение звуковых колебаний в этом же помещении. При этом плиты покрытия поглощают звуковые колебания, уменьшая общий шумовой фон. При необходимости с использованием таких материалов изготавливаются перегородки, ширмы, которые устанавливают между рабочими местами.