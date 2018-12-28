Чугунные ванны

Минимальный срок службы чугунных ванн составляет 25 лет. Выгоднее всего приобретать такие изделия непосредственно от производителя, поскольку при этом отсутствуют наценки.

В широком ассортименте чугунные изделия представлены на официальном сайте интернет магазина завода Универсал zavod-universal.ru . Покупателям представлены различные модели новокузнецких ванн в различной комплектации. Особенностями изделий являются:

высокий срок эксплуатации;

широкий модельный ряд;

доступные цены.

Покупатели смогут приобрести модели Грация, Сибирячка, Классик, Каприз и многие другие. Например, чугунная ванна Каприз длиной 120 см представлена в двух моделях: с ручками и без. Компактная конструкция предназначена для монтажа в небольших квартирах гостиничного типа. Ёмкость рассчитана на 148 л воды. Здесь же заинтересованные лица смогут приобрести обвязка на ванну, а также доукомплектовать ее дополнительными элементами. Например, чтобы обеспечить максимальный комфорт и индивидуальность предусмотрена установка подголовника. Элегантная конструкция позволяет существенно экономить квадратные метры и отличается безупречным качеством, не уступая европейским аналогам.

На сайте интернет-магазина проводятся многочисленные акции. Поэтому клиенты смогут не только сэкономить на приобретении ванной, но и получить дополнительный подарок.

Модели ванн Сибирячка

В ассортименте представлены модели с подголовниками и ручками, а также без этих элементов. Длина изделий варьируется от 150 до 170 см. Максимальный комфорт обеспечит ванна Сибирячка, оборудованная откидным подголовником. Изделие выполнено в современном стиле, имеет хромированные элементы. В комплекте предоставляет слив. Вес изделия составляет 100 кг, а объём 196 л. Продолжительную эксплуатацию гарантирует трехслойное покрытие из титановой эмали. Материал способен выдерживать сильные механические нагрузки и удары. С подробными характеристиками и стоимостью продукции можно ознакомиться непосредственно на страница интернет-магазина по адресу zavod-universal.ru/product/vch-sibirjachka-150-s-ruchkami-i-podgolovnikom/.

Все изделия завода является сертифицированными. Доставка товаров предусмотрена по Москве и всей России транспортными компаниями. Также специалисты интернет-магазина осуществляют монтаж и установку чугунных ванн. Предоставляется полный комплекс услуг. С ценовой политикой компании можно ознакомиться на официальном сайте.