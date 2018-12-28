При оформлении интерьера используются разные виды осветительного оборудования. Одним из таких светильников являются люстры, оборудованные дополнительным элементом — штанга.

Штанга предназначена для обеспечения устойчивости светильника. Кроме того этот функциональный элемент смотрится достаточно элегантно. Рассматриваемые изделия представлены в широком ассортименте, поскольку штанга может иметь разную толщину и длину. В некоторых конструкциях этот элемент имеет причудливую форму, обеспечивая оригинальный дизайн помещению. В других осветительных приборах он практически незаметен. Иногда конструкторы устанавливают несколько штанг. В любом случае всё зависит от количества плафонов и дизайнерской задумки.

В чём преимущества люстры на штанге?

Для начала желательно ознакомиться с каталогом осветительных приборов, которые оснащены штангами. Для этого необходимо перейти на страницу https://mirlustr24.ru/lyustry/lyustry-na-shtange/ специализированного интернет-магазина, где представлен широкий ассортимент декоративных осветительных приборов. Например, стильная модель известного бренда Alfa, а именно люстра 21365 Consul Venge с пятью плафонами выполнена в стиле модерн. Она станет безупречным украшением уютной спальни или детской комнаты.

Если же требуется украсить большое помещение, то рекомендуется обратить внимание на декоративные плафоны чешского бренда Bohemia Ivele Crystal. Высота люстры составляет 18 см а диаметр 55. На приборе используется арматура золотого цвета, изготовленная из латуни. Плафоны выполнены из хрусталя в декоративном стиле. С техническими характеристиками и фото осветительного прибора можно ознакомиться на странице mirlustr24.ru/lyustry/lyustry-na-shtange/lyustra-na-shtange-192855zg-1.

Остановимся на преимуществах осветительных приборов на штанге. В первую очередь необходимо выделить безопасность таких конструкций. Светильник остаётся неподвижным в результате прикосновения и вибраций. Надежный и удобный крепеж обеспечивает максимальный уровень безопасности, исключая вероятность падения.

Немаловажным преимуществом является универсальность конструкций. Люстры на штангах безупречно смотрится в спальнях, кухня, гостиных комнатах, а также вестибюлях и кабинетах коммерческих помещений. Широкий ассортимент изделий позволит придать помещению безупречный вид и обеспечить хорошее освещение. Например, осветительные приборы таких брендов как Globo и Arti можно купить на сайте интернет-магазина mirlustr24.ru.