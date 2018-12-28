жк днепропетровская 37 3-комнатная 8.8

28 Декабрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости компаний

Люстры на штанге

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

При оформлении интерьера используются разные виды осветительного оборудования. Одним из таких светильников являются люстры, оборудованные дополнительным элементом — штанга.

Штанга предназначена для обеспечения устойчивости светильника. Кроме того этот функциональный элемент смотрится достаточно элегантно. Рассматриваемые изделия представлены в широком ассортименте, поскольку штанга может иметь разную толщину и длину. В некоторых конструкциях этот элемент имеет причудливую форму, обеспечивая оригинальный дизайн помещению. В других осветительных приборах он практически незаметен. Иногда конструкторы устанавливают несколько штанг. В любом случае всё зависит от количества плафонов и дизайнерской задумки.

В чём преимущества люстры на штанге?

Для начала желательно ознакомиться с каталогом осветительных приборов, которые оснащены штангами. Для этого необходимо перейти на страницу https://mirlustr24.ru/lyustry/lyustry-na-shtange/ специализированного интернет-магазина, где представлен широкий ассортимент декоративных осветительных приборов. Например, стильная модель известного бренда Alfa, а именно люстра 21365 Consul Venge с пятью плафонами выполнена в стиле модерн. Она станет безупречным украшением уютной спальни или детской комнаты.

Если же требуется украсить большое помещение, то рекомендуется обратить внимание на декоративные плафоны чешского бренда Bohemia Ivele Crystal. Высота люстры составляет 18 см а диаметр 55. На приборе используется арматура золотого цвета, изготовленная из латуни. Плафоны выполнены из хрусталя в декоративном стиле. С техническими характеристиками и фото осветительного прибора можно ознакомиться на странице mirlustr24.ru/lyustry/lyustry-na-shtange/lyustra-na-shtange-192855zg-1.

Остановимся на преимуществах осветительных приборов на штанге. В первую очередь необходимо выделить безопасность таких конструкций. Светильник остаётся неподвижным в результате прикосновения и вибраций. Надежный и удобный крепеж обеспечивает максимальный уровень безопасности, исключая вероятность падения.

Немаловажным преимуществом является универсальность конструкций. Люстры на штангах безупречно смотрится в спальнях, кухня, гостиных комнатах, а также вестибюлях и кабинетах коммерческих помещений. Широкий ассортимент изделий позволит придать помещению безупречный вид и обеспечить хорошее освещение. Например, осветительные приборы таких брендов как Globo и Arti можно купить на сайте интернет-магазина mirlustr24.ru.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X