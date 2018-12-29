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29 Декабрь, 2018


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Квартиры в Юго-Западном районе Москвы

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в: Новости компаний
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Покупка недвижимости всегда была делом особо важным и требовала большого внимания к деталям. Самым же большим вопросом был выбор квартиры, от него зависит будущий комфорт каждого, кто будет жить в ней. Выбор же всегда делается между квартирой на вторичном рынке и новостройкой. 

Вторичная квартира, конечно же, обладает несколькими несомненными достоинствами, среди которых возможность приобрести квартиру уже в обжитом районе, а в некоторых случаях – с уже имеющейся обстановкой. Но и минусов у такой квартиры хватает. Поэтому многие, если у них есть выбор в данной ситуации, предпочитают покупать новые квартиры. Всю необходимую информацию можно найти на www.an-nks.ru. Жильё в новострое юго-западного района Москвы обладает многими преимуществами.

• В каждом случае строительные работы ведутся с использованием более новых материалов. Над строительными материалами постоянно ведётся работа, чтобы сделать их более прочными, надёжными и долговечными. Поэтому новые здания отличаются от зданий более старой постройки лучшими эксплуатационными характеристиками. Они гораздо лучше держать тепло, имеют более совершенную защиту от любой погоды, стены, крыша и фундамент таких домов более прочные и без ремонта простоят дольше.

• В процессе строительства сейчас используются более совершенные технологии. В итоге получаются более прочные и долговечные здания, соответствующие последним требованиям к безопасности и условиям проживания. В любом случае, новый, только что построенный дом сможет обеспечить гораздо больший ресурс, чем любой дом на вторичном рынке.

• Одним из основных преимуществ, которое обеспечивает новое жильё, является идеальное состояние всех инженерных коммуникаций. Здесь можно быть уверенным, что они смогут прослужить ещё очень долго, не нуждаясь ни в каком ремонте.

• Немаловажной деталью для тех, кто предпочитает селиться на этажах повыше, является абсолютно рабочий лифт в идеальном состоянии. В домах более старой застройки состояние лифтов гораздо хуже. Новые же лифты, помимо своего состояния, имеют ещё и улучшенную конструкцию, поэтому можно рассчитывать на длительный срок беспроблемный эксплуатации.

Квартира в новострое позволит каждому ощутить комфорт и уют нового жилья, которое прослужит очень долгое время без необходимости в крупном ремонте. Благодаря современным более качественным материалам, можно получить удобную и комфортную квартиру.

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