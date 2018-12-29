Межкомнатные двери ПВХ: особенности выбора и эксплуатационные характеристики

Межкомнатные двери – необходимый и важный элемент любого дома. Они не только служат функциональным дополнением интерьера, но и обеспечивают максимальный комфорт и приватность. Устанавливают их в любые помещения: санузел, кухня, жилые комнаты. И в большинстве своём пользователи выбирают полотна из ПВХ. И это при том, что ассортимент видов на сегодняшний день просто огромен. Достаточно пролистать каталог дверей любого специализированного магазина. Чем обусловлена популярность этих моделей, какие особенности для них характерны – об этом ниже.

Конструктивные свойства

Устройство межкомнатных дверей из ПВХ простое. По своей сути, это многослойная конструкция с сотовым наполнителем. Он играет роль изолирующего материала. Наполнитель эффективно поглощает звук, удерживает тепло. Каркас конструкции создаётся из брусков. Обычно для него применяется древесина сосны – доступное, практичное сырьё. Верхний слой – МДФ, по нему декоративным финишным покрытием выступает ПВХ. Именно последний материал придаёт межкомнатным дверям нужный цвет и служит завершающим акцентом оформления полотен.

Основные характеристики

ПВХ (так сокращённо обозначают поливинилхлорид) – это современный материал, нашедший широкое применение в мебельной промышленности. Его активно используют при производстве дверей. Интересно, что межкомнатные модели с таким покрытием характеризуются практичностью и доступностью. На сегодняшний день это наиболее популярный вариант среди бюджетных решений. Модели из ПВХ смотрятся солидно и стильно. И огромный плюс в том, что выпускаются такие полотна в разнообразном дизайне.

Сразу стоит отметить, что ПВХ на дверях – лишь финишное покрытие, которое придаёт конструкции завершённый вид. Производится оно в широком ассортименте расцветок, что позволяет создавать двери в любом оформлении. Дизайн может быть определённого цвета или с имитацией фактуры натуральной древесины, вплоть до ценных пород. Сам по себе материал – это не что иное, как плёнка. При помощи фотопечати на неё можно нанести любой рисунок, что позволяет использовать самые смелые подходы в оформлении. Специальное покрытие наносится на поверхность полотна и закрепляется при помощи термовоздействия. Таким образом, образуется прочный и практичный слой, не уступающий по качеству и долговечности ламинату.

Эксплуатационные свойства

Сразу отметим ценовой фактор. Межкомнатные двери ПВХ относятся к бюджетной категории, стоимость варьируется в довольно широком диапазоне, однако в целом она сформирована в доступных пределах. На ценообразование влияют различные характеристики: габариты, дизайн, тип конструкции. Поэтому определяется стоимость межкомнатных дверей в зависимости от параметров самого изделия.

Среди характерных свойств следующие:

стойкость к износу. Прочное покрытие не поддаётся бытовым механическим повреждениям. Поэтому в процессе эксплуатации на дверях из ПВХ не появятся сколы, трещины, царапины;

стойкость к воздействию влаги. Плотный поливинилхлорид надёжно защищает структуру, препятствуя разрушению, деформации, поражению грибком;

невосприимчивость к УФ-лучам. Покрытие не теряет своих свойств, не выцветает при попадании солнечных лучей;

долговечность. Стойкость к бытовым факторам и прочность ПВХ-плёнки наделяет изделия большим эксплуатационным ресурсом.

Кроме того, такие полотна поддаются реставрации, если всё же на них образовались небольшие повреждения. Стоит отметить, что наносится плёнка сплошным слоем, без швов и стыков. Эта особенность делает её более устойчивой к деформации и отслаиванию, что позволяет повысить эстетичность готовой двери и продлить срок её эксплуатации.