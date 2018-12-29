КБК для ЕНВД на 2019 год

Предприниматели всегда платят какие-либо налоги, поэтому пристально следят за системой налогообложения, чтобы не пропустить какие-либо важные новшества, появляющиеся в этой сфере. Каждый уплачиваемый налог рассчитывается по своим собственным правилам и имеет свои нюансы. Одним же из налогов является единый налог на вменённый доход.

Прежде всего единый налог на вменённый доход с 2013 года не является обязательным. Он платится на добровольной основе, если налогоплательщик, который может его платить, самостоятельно переходит на такую систему налогообложения. Этот вид налога был создан, чтобы облегчить малому бизнесу работу с налогообложением, что для малого бизнеса может сэкономить немало средств. Чтобы воспользоваться подобной системой налогообложения, необходимо, чтобы род деятельности предпринимателя входил в список, определённый на законодательном уровне. Сюда входят, например, услуги в сфере ветеринарии и в бытовой сфере, услуги по техническому обслуживанию автотранспорта, торговля в розницу, размещение наружных рекламных средств и прочие услуги, которые можно уточнить в соответствующем разделе законодательства. Более детальную информацию можно получить на сайте https://vesbiz.ru/nalogi/kbk-dlya-envd.html .

Этот налог регулируется на уровне городского округа, муниципального района или города федерального значения. При этом единый налог на вменённый доход заменяет собой некоторые другие налоги, сокращая расходы предпринимателя. Но такое замещение действует, только если предприниматель занимается исключительно видом деятельности, указанным в приведённом в законодательстве списке. Если предприниматель помимо этого занимается какой-либо другой деятельностью, ему придётся платить налог с этого вида деятельности отдельно.

Для того, чтобы стать на учёт для использования такой системы налогообложения, бизнес должен соответствовать некоторыми требованиям. К примеру, на предприятии не должно работать более ста сотрудников. Для индивидуальных предпринимателей и для юридических лиц этот список отличается. Для постановки на учёт разработана целая процедура, детали которой можно узнать в соответствующих организациях. При этом предприниматель, ставший на учёт, не сможет отказаться от уплаты налогов по такой схеме до конца текущего года, если он будет продолжать свою деятельность.