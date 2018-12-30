Во множестве областей получили своё применение электромеханические устройства, выполняющие различные функции. Их используют во всех машинах, где требуется создать какой-либо тип движение: в центрифугах, в сушильных аппаратах, в насосах, помпах и во многих других. В каждом из таких устройств всегда используется неизменный источник, обеспечивающий постоянное движение, электродвигатель.

К сожалению, работа электродвигателя связана с несколькими факторами, которые способствуют существенному износу как самого двигателя, так и всего, что он приводит в движение. Когда электродвигатель включается в работу, происходит резкий скачок тока, что приводит к негативным последствиям. При этом возрастает нагрузка на обмотки двигателя, резко увеличивается крутящий момент, происходит резкий скачок нагрузки на оборудование, которое приводится в действие этим двигателем. В итоге электродвигатель страдает от перегрузки, возрастает вероятность выхода его из строя. Возросшая нагрузка служит увеличению износа оборудования или же выходу его из строя. Чтобы избежать негативных последствий от таких скачков тока используют специализированное оборудование – устройства плавного пуска.

Устройства плавного пуска в магазине нек2000 являются промежуточным звеном между электросетью и двигателем. Благодаря им электродвигатель включается по специальной схеме, которая позволяет избежать резких скачков тока. Такой способ включения даёт возможность исключить множество проблем.

• Отсутствует резкая нагрузка на двигатель при его пуске. На обмотки двигателя не воздействует ток с высокими значениями, поэтому обмотка не перегружается и всё время работает в штатном режиме.

• Значительно повышается время эксплуатации электродвигателя, снижаются расходы на его ремонт. Благодаря существенному снижению нагрузки, увеличивается ресурс электродвигателя.

• Использование устройств плавного пуска предотвращает выход показателей электродвигателя за рамки номинальных значений.

• На подключенное к электродвигателю оборудование не действуют резкие нагрузки за пределами нормальных значений.

• Благодаря возможностям устройств плавного пуска, можно не только нормализировать запуск электродвигателя, но и останавливать его тоже плавно, что в некоторых случаях имеет очень большое значение.

Использование таких устройств позволяет сократить расходы и увеличить срок службы различных узлов.