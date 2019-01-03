Как организовать мангал

Отдых на природе немыслим без мясных блюд. Как здорово на даче, после рыбалки или водных процедур собраться компанией за шашлычков или ребрами на гриле. А для фирм, занимающихся организацией загородных банкетов на природе, умение приготовить быстро вкусный шашлык в большом количестве — это просто необходимость.

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Некоторые обдумывают, что лучше, сконструировать свой мангал из кирпича и других подходящих материалов или приобрести готовое оборудование. В пользу второго решения говорит много моментов. Например, мобильность. Стационарный мангал невозможно передвинуть. И если опытным путем окажется, что ветер оказывает слишком нежелательное влияние на процесс приготовления мяса, то хозяину дома придется потратить немало усилий, чтобы разобрать кирпичную конструкцию. Если непогода или прохладное время года, то электрические приборы для приготовления мяса можно передвинуть под навес, поближе к дому или в укрытие. Чего не скажешь о стационарном мангале, который теряет всю свою функциональность в межсезонье.

Ещё один момент, который непременно прочувствовать те, кому приходилось часто готовить мясные приборы на открытом огне и получать не самый хороший результат в виде подгоревшего сверху и сырого внутри мяса. Это происходит из-за невозможности чётко контролировать пламя. Легко решают этот вопрос электрические приборы. Над ними человеку не придется стоять, постоянно переворачивая блюда, чтобы они не пригорели, пока другие отдыхают и развлекаются. Умный прибор позволяет выстроить все необходимые параметры и просто дождаться приготовления аппетитного и вкусного шашлыка или гриля.

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