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04 Январь, 2019


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Где ремонтировать бытовую технику

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в: Новости компаний
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Любая, даже самая надежная и фирменная бытовая техника, иногда выходит из строя. Мелкие приборы можно отнести ближайший сервис, а вот с техническим обслуживанием холодильников, печей, стиральных машин и другой массивной техники может возникнуть проблема.

Перевозить для ремонта ее совершенно нерентабельно, транспортировка может оказаться дороже, чем сам ремонт. Кроме этого, необходимы грузчики. Универсальный выходом по мнению большинства специалистов, занятых в сфере обслуживания, ремонта и установки крупной бытовой техники, является приезд мастера на объект.

Ремонтная компания , обладающая штатом профессиональных мастеров, всегда сможет решить любую проблему. Для холодильников чаще всего это замена компрессора или закачка фреоном. В некоторых случаях из строя выходят дверцы или рычаги регулирования температуры. Стиральные машинки нуждаются в периодической замене подшипников, уплотнителей и ряда других расходных элементов.

Всё это совершенно несложно сделать на дому заказчика. Специалисту для этого не потребуется массивное нетранспортируемое оборудование. Всё, что нужно будет в работе, мастер сможет принести с собой в руках.
Вызов мастера на дом избавляет владельца техники от огромного количества головной боли. Прежде всего, это оперативность. Мастер приезжает в день заказа или на следующий день. Поэтому человеку не придется длительное время обходиться без привычных бытовых удобств.

Из описания проблемы в большинстве случаев можно понять приблизительную причину поломки. Это позволит мастеру приехать на диагностику и сразу выполнить ремонт. Что ещё сокращает время в пути к восстановлению функциональной работоспособности техники.

Важно, что при обслуживании техники на дому дается такая же гарантия, как если бы заказчик обратился в сервисный центр. Ещё один удобный момент, ремонтные фирмы сотрудничают с всеми производителями бытовых электроприборов, поэтому основной комплект запасных частей или имеется в наличии, или легко будет доставлен к месту поломки техники.

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