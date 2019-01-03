В чем заключается геология участков

Ещё некоторое время назад геологические изыскания на участках, которые отведенные под строительство, проводились только в случае, если будет возводиться многоэтажное здание. Иными словами, геология участка для частного малоэтажного строительства не пользовалась особым спросом. Это было связано во многом с тем, что заливка фундамента было типичной для всех видов грунта, и никакие геологические данные не повлияли бы на технологию.

На сегодняшний день используется много различных типов фундамента. В каждом из них есть свои определенные требования к составу почвы, подвижности пласта, наличию или отсутствию подземных источников и ряда других параметров. Чтобы не оказалось так, что готовый ленточный фундамент «уплыл» или был разрушен рядом внешних факторов, необходимо проверить послойно землю. А вот тут геология участков приходит на помощь.

Благодаря тщательной проверке грунта удаётся избежать ряда ошибок, но тоже время не допустить дорогих, но не нужных работ. Исследование участка проводится путем бурения скважин. Например, для частного дома размерами до 15 м по каждой из сторон достаточно осуществить три бурения. Меньшее количество скважин обычно не делается, так как результат не даёт построить пространственную модель.

На основании того, какие данные получены после бурения в расчетных точках, составляется паспорт участка, исследуется образцы почвы и вод. Результатом проведения геологического изыскания участка под застройку будет технический отчёт. Как правило, от момента, когда были осуществлены бурения в точках, до получения заказчиком готового отчета проходит не более 14 рабочих дней.

Обычно для бурения достаточно подъезда установки к месту работы. В этом случае исследования участка проводятся максимально в сжатые сроки. В случае, если особенности ландшафта местности не позволяет подъехать габаритной техники, бурение может быть произведено при помощи переносных установок.

Как правило на цену геологических изысканий влияет глубина скважины и их количество, удаленность участка от центра города, или от других технических характеристик, которые могут иметь влияние на сложность исполнения работ.