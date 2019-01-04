Сегодня на рынке представлено много организаций, которые занимаются строительством частных малоэтажных домов. Некоторые из них предлагают возведение жилья из деревянных материалов, другие ратуют пользу монолита, третьи настаивает на том, что дома из газобетона обходятся выгодней и имеют ряд своих преимуществ.

Нередко складывается ситуация, когда покупатель с большим трудом в состоянии обработать тот различный поток информации, с которым ему приходится сталкиваться при выборе материала для постройки дома. Гораздо удобнее, если в фирме, которая будет строить дом мечты, представлены возможности работы с различными видами материалов для стен.

В таком варианте исполнитель подробно изучит пожелания заказчика к будущему дому, предложит проект и поможет определиться с тем, из чего его строить.

Для того чтобы принять верное решение, нужно знать подробнее о строительстве домов . Дерево всегда считалось экологичным материалом. Плюсом будет возможность хранить тепло, хорошая вентилируемость, естественное сохранение микроклимата и очень оригинальная внутренняя и внешняя отделка. Как правило, деревянные дома уже не нуждаются ни в каком оформлении. Всего лишь их нужно изнутри оштукатурить в местах стыка бревен и покрыть составом, придающим фактуру и цвет. Аналогичные действия с деревянными домами делается и по наружным стенам.

Монолитные частные коттеджи подходят тем, кто любит современный стиль хай-тек и минимализма. С помощью бетона и металлической арматуры дома можно придать самый оригинальный дизайн. Такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, но на рынке сегодня представлено огромное количество материалов, которые помогут это сделать быстро, качественно и долговечно.

Ещё один интересный вид материалов — это керамоблоки. Оригинальные цвет и фактура позволяет получить домики в стиле альпийской деревушке. Керамоблок благодаря наличию мелких полостей отлично уживается как с теплым климатом, так и с более холодным, оставляя в доме идеальный комфорт.

Если есть необходимость построить дом быстро, то можно использовать каркасные блоки. Для них потребуется дополнительно декоративные материалы, зато владелец не будет ограничен ни в цвете, ни в оформлении.