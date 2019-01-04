Чем выгоден комплексный ремонт под ключ

В каждом помещении время от времени требуется проводить ремонт. Между двумя капитальными ремонтами, срок необходимости в которых наступает в зависимости от степени эксплуатации помещения, проводится косметическая реконструкция, позволяющая освежить внешний вид и слегка изменить дизайн. Как правило это достаточно быстрый и негрязный процесс, он сводится к переклейке обоев или возможному исправлению некоторых дефектов.

Гораздо сложнее провести комплексный ремонт, в ходе которого меняются окна, батареи отопления, идёт работа с изжившим себя полом и оформляется потолок. Сделать комплексный ремонт под ключ можно недорого и достаточно быстро. С этим согласятся клиенты, которые обращались в фирму СБС-South. Предприятие из Краснодара изобрело интересный подход к комплексному ремонту.

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Сотрудничество с клиентами избавляет последних от головной боли и неоправданных затрат. Первое, с чего нужно начать, это калькуляция предполагаемых затрат. Для этого на сайте предусмотрен специальный калькулятор. Конечно, очень многое зависит от использования тех или иных материалов. Расчёты сделаны из учёта средних цен на качественный вид материалов. Если потребуется продукция элитных производителей, то стоимость, разумеется, немного поднимется. Экономить во время комплексного ремонта и приобретать непроверенную продукцию специалисты фирмы не рекомендуют. Во-первых, это безусловно отрицательно повлияет во-вторых — приблизит срок следующего комплексного ремонта.

Если у заказчика еще нет четкого понимания, что именно хотелось бы изменить в дизайне своего жилого или рабочего помещения, то можно ознакомиться с детальным портфолио. Фирма представила готовые работы, и это не только фотографии, но и технические параметры, например, площадь, информация об использованных материалах, стоимость ремонта. Это позволяет заказчику сориентироваться и при этом не выйти за рамки своего бюджета.

Важно, что на работы заключается договор, составляется план ремонта, поэтому и заказчик, и исполнитель знают, какая бригада будет приступать и в какой срок. Это позволяет закончить комплексный ремонт максимально быстро эффективно.