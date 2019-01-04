Виды ЖБИ изделий

Железобетонные изделия сегодня используется во многих видах строительства и других отраслях. Как правило, в их закупке заинтересованы строительные компании и крупные предприятия. Для всех важно, чтобы продукция полностью соответствовала установленным ГОСТам и была возможность приобретения ее крупными и мелкими партиями.

Очень удобно, если все виды железобетонных изделий можно приобрести у одного производителя. Именно такой фирмой является ДСК Меркурий .

Предприятие производит все требуемые элементы для капитального строительства. Сюда входят несколько видов плит перекрытия, перемычки брусковые и отдельные плиты для организации балконов и лоджий в многоэтажных зданиях.

При прокладке дорог требуется установка нескольких видов плит в зависимости от технических условий и требований к нагрузкам. Эту продукцию также можно заказать в Меркурии.

В последнее время в загородных домах стало гораздо более выгоднее провести собственную канализацию, чем подключаться к централизованной. Для организации септиков потребуется бетонные кольца. Они же нужны для возведения колодца.

Технологии строительство малоэтажных домов практически полностью ушли от использования фундаментных блоков. Однако, для возведения многоэтажных жилых комплексов требуется блоки усиленной конструкции. А в случае, если грунт нестабилен, строительная организация применяет ещё и утяжелители.

Сегодняшние оформление улиц и прилегающих территорий немыслимо без тротуарной плитки. Чтобы она была эффектной, хорошо сочеталась с имеющимся дизайном местности или строения, проявляла хорошие технические характеристики при перепаде температуры не покрывалась опасный ледовой коркой в зимний период, над производством трудятся не только дизайнеры, но и технологи. Самарское предприятие представляет несколько видов различной тротуарной плитки.