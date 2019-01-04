Как придать жилому помещению особый дизайн

Когда планируется капитальный ремонт, каждый владелец квартиры или коттеджа хотел бы создать уютное помещение с индивидуальным дизайном. Если отбросить идею вычурной мебели, а средние или небольшие по площади комнаты не позволяют использовать винтажные обои, то где смысл обратить внимание на оформление потолка.



Это тот самый элемент, который как способен испортить самый дорогой ремонт, так и привнести особую изюминку в достаточно скромное оформление помещения.

Некоторым дополнениям может стать ещё и оформление окон. Сегодня многоярусные сложные в уходе шторы уступают место оригинальным жалюзи. Они более простые в уборке, но ничуть не менее выигрышно смотрятся. Натяжные потолки и жалюзи в Санкт-Петербурге предлагает строительная компания Авангард. Важно, что интересной офертой можно воспользоваться даже в том случае, если планируется экономичный ремонт. Для квартиры площадью до 33 квадратных метров можно заказать потолки по очень выгодной цене. Такая же пропозиция действует и для небольших коттеджей, до 100 квадратных метров. В эту стоимость ключом простой потолок, который бригада способна сделать в комнате чуть более, чем за несколько часов.

Качественный натяжной вариант избавляет владельца квартиры или дома на длительное время от забот о потолке. Его не придётся выравнивать, штукатурить, оклеивать или красить. Однотонная матовая или глянцевая поверхность смотрится роскошно и вписывается в любой дизайн помещения.

Если хочется чего-то особого, то можно заказать потолки с фотопечатью, резные или двухуровневые. В этом случае расстановка мебели в помещении и зонирование лучше продумать заранее. Ведь потолок только подчеркнет автономность каждой области.

Использование современных технологий позволяет весьма бюджетно организовать необычный «парящий» натяжной потолок. По краям уровня устанавливается диодная лента, которая и создаёт этот уникальный визуальный эффект.

На сегодняшний день натяжные потолки перестали быть недоступной роскоши, а в сравнении с выравниванием, штукатуркой и оклейкой они обходятся ничуть не дороже. Для правильного подбора дизайна обратитесь к профессионалам, которые учтут не только ваши пожелания, но и важные технические характеристики в виде освещения от окон и соотношения высоты стен к площади комнаты.