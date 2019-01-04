Услуги аренды автовышек с водителем

Все виды работ на высоте удобнее проводить, имея в наличии автовышку. Сегодня это самый экономичный и быстрый способ обеспечить безопасную работу на высоте. Автовышка выпускается на базе грузового авто и снабжается гидравлическим инструментом для подъёма классической люльки.

Рабочая платформа может поднимать груз до 300 кг, а высотные возможности гидравлического подъемника ограничиваются в 6о метров. Это действительно снимает все ограничения по работе на высоте. Ведь даже использование альпинистского снаряжения в ряде случаев не помогает при организации высотных работ. Явным преимуществом автовышки перед монтажником-высотником является возможность поднять на высоту не только людей, но и оборудование, строительные инструменты и всё необходимое для выполнения работ.

Такая специализированная техника арендуется вместе с водителем, ведь для управления механизмом необходимо получение допусков и большой навык работы. Автогидроподъемник в Краснодаре обслуживает не только край и близлежащие области, его можно заказать для работы в любом регионе России.

Чтобы получить ориентировочный расчет, на сайте компании Fil trade нужно заполнить страницу расчёта. А если заказчик затрудняется с выбором вида вышки, в этом ему помогут квалифицированные специалисты.

Автогидроподъемники успешно используется при возведении и реконструкции мостов, в строительстве и ремонте фасада многоэтажных зданий, на работе в труднодоступных местах, где несмотря небольшую высоту затруднена или невозможна установка раздвижной лестницы. Компания имеет обширный опыт при работе в различных условиях, вся техника сертифицирована, а принципы работы одобрены Ростехнадзором.