Стеновые панели HANYI — 3 в одном

Сайдинг – это, пользуясь русской терминологией, не что иное, как наружная обшивка.

С легкой руки профессионалов, сайдинг, в зависимости от обстоятельств, может расцениваться в двух различных ипостасях: не только в качестве современной фасадной системы, но и в качестве отделочного материала.

Некая «двуличность» трактовки понятия «сайдинг» нисколько не мешает той бешеной популярности, которую в короткий срок смогли завоевать стеновые панели HANYI – яркий, красочный представитель многообразного строительно-отделочного мира сайдинга.

Почему так популярны панели HANYI?

Пожалуй, в их многофункциональности. Решая проблемы, связанные с отделкой фасадов, специалисты пытаются добиться отсутствия дальнейшего растрескивания стен, ликвидировать возможность их отсырения, появления грибков и плесени, а также обеспечить хороший внешний декор. Если вы остановите свой выбор на стеновых панелях HANYI, то, как показывает практика, сможете, как говорится, убить всех нежелательных зайцев сразу: не только защитите фасад дома, но и обеспечите ему великолепный внешний вид.

Стеновые панели HANYI – это система наземной теплоизоляции, которая решает все насущные проблемы фасада зданий, поскольку хорошо понимает, что такое строительное качество и качество фасадной отделки. В качестве подтверждения можно привести то, что панели HANYI, продемонстрировав на практике хорошую влагозащитную способность, экологичность и низкую теплопроводность, в довольно короткий срок смогли стать обладателем престижных высоких оценок, полученных как от многочисленных инвесторов, так и от самих потребителей.

Единственное, что отсутствует в профессиональном багаже панелей HANYI, как системы наземной теплоизоляции – это негативные характеристики, поскольку та цветовая палитра, которой могут похвастать эти панели, а также их устойчивость к негативным климатическим воздействиям служат мощным гарантом их успешности и великолепной практической службы.

Стеновые панели HANYI — это химически стойкий отделочный материал, который обладает способностью не поддаваться ни на какие «провокации» со стороны внешней среды: эти панели «приучены» не изменяться, выделяя в окружающее пространство вредные химические вещества. Более того, панели HANYI и вторичная переработка – это вполне сочетаемые понятия, что дает нам возможность рассматривать их как экологически чистое фасадное изделие.

Секрет популярности панелей HANYI, вероятно, также и в том, что эти сайдинг панели отличаются высокой требовательностью к самим себе.

Проектировщики и технологи предусмотрительно обеспечили Ханьи, как отделочный материал, оригинальным рельефным рисунком, что автоматически дало стеновым панелям бонус великолепной комфортабельности и отличной стилистики. Поверхность стеновых панелей может быть разрисована не только под привычный камень или кирпич, но и под мозаику или, к примеру, керамику.

В том, что цветовая гамма стеновых панелей будет устойчивой, как минимум, десять лет, вас вполне сможет убедить гарантийный срок. Добавим, что покрытие панелей отличается высокой устойчивостью, поскольку сверху нанесено семь слоев качественной смолистой краски.